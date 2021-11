De volgende spreker is prins Charles, die vooral de private sector oproept om bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem, door te investeren in groene energie en andere technologieën die de klimaatverandering tegen kunnen gaan.



Hij wordt gevolgd door documentairemaker David Attenborough, die de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker waarschuwt voor de opwarming van de aarde. "We zitten al in de problemen. De stabiliteit waar wij allemaal op vertrouwen is verstoord", zegt hij. "Zij die het minst hebben gedaan om dit probleem te veroorzaken hebben er het meest last van."



"In mijn leven heb ik een vreselijke achteruitgang meegemaakt", aldus de 95-jarige. "In die van u kan en moet u een geweldig herstel meemaken."