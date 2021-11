Demissionair premier Mark Rutte is "voorzichtig optimistisch" over verbeteringen in de handel in CO2-uitstootrechten. Hij zegt tegen Bloomberg dat Brazilië een flexibelere houding lijkt in te nemen, terwijl onenigheid tussen de Europese Unie en Brazilië eerder juist een struikelblok was in de onderhandelingen over de CO2-handel.De emissiehandel is een van de belangrijkste onderwerpen in Glasgow. Sommige landen willen dat er binnen dit systeem veel ruimte is om CO2 uit te stoten (waardoor de prijs van vervuilen laag blijft), andere landen - waaronder de EU - willen het systeem juist strakker trekken.