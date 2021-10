Zo'n vijfhonderd mensen die zaterdag met de speciale klimaattrein vanuit Nederland vertrokken, zijn aangekomen in Glasgow. Daar begint zondag officieel de COP26, de grote internationale klimaattop die bijna twee weken duurt. Wereldleiders beginnen maandag met een gesprek over de aanpak van klimaatverandering. In de trein brak het gesprek al los onder de reizigers.

De reizigers werden op het station in Glasgow verwelkomd door een doedelzakspeler en door activisten die al in de Schotse stad aanwezig waren. Ze hadden borden bij zich met teksten als 'klimaatvluchtelingen welkom' en 'stop verwoestend beleid'. In combinatie met leuzen over klimaatrechtvaardigheid werd het direct een soort protestbijeenkomst.

De klimaattrein vertrok 's ochtends vanuit Amsterdam en reed via Rotterdam en Brussel naar Londen. Aan boord gingen jongeren, bestuurders uit de spoorsector, activisten en wetenschappers met elkaar in gesprek over de opwarming van de aarde. Ook reisden enkele leden van de officiële Nederlandse delegatie mee.

Tijdens workshops bedachten inzittenden mogelijkheden om vervuilende bedrijven via de rechter te dwingen tot meer duurzaamheid, naar het voorbeeld van Milieudefensie dat de klimaatzaak tegen Shell won. Ook het promoten van internationale treinen, in plaats van vervuilende vliegtuigen, was een belangrijk doel van de trein.

In Londen stapten de conferentiegangers over en wandelden ze in een stoet naar een verderop gelegen station voor de trein naar Glasgow. Aan boord van die trein gingen de gesprekken en discussies verder. De heersende opvatting in de trein was dat de wereld meer actie moet ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken.

Klimaatwinst te behalen met trein in plaats van luchtvaart

Mara de Pater, een van de initiatiefnemers van de klimaattrein, vindt dat zeker op afstanden onder de 700 kilometer het vliegtuig in de ban moet. "Onzinnige korteafstandsvluchten moeten drastisch worden verminderd", zegt ze. Aan de groei van de luchtvaart moet wat haar betreft sowieso een einde komen. "Dat kan gewoon echt niet meer in tijden van klimaatcrisis."

De Pater hoopt dat leiders op de top zullen afspreken dat de luchtvaartsector ook moet gaan voldoen aan alle bepalingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat het wat haar betreft gedaan moet zijn met belastingvoordelen voor de luchtvaart.

Spoorbestuurders, onder wie NS-baas Marjan Rintel, beaamden dat er meer aandacht moet komen voor internationale spoorverbindingen. Rintel zou allereerst graag een betere verbinding met Berlijn willen.

In de trein, waar veel werd gesproken over de manier waarop de aarde wordt doorgegeven aan toekomstige generaties, was baby Elea veruit de jongste inzittende. "Mijn vrouw doet mee aan de conferentie, ze vertegenwoordigt een jongerenorganisatie uit Ecuador", vertelt vader Ferdinand. "Ik ben de babysitter."