In de Schotse stad Glasgow is zondagmiddag de VN-klimaattop geopend. Die wordt gezien als de belangrijkste sinds die van Parijs. Daar spraken tweehonderd landen af "inspanningen na te streven" om de opwarming van de aarde onder 1,5 graad te houden. Onder de huidige uitstoot kan het al binnen tien jaar zo warm zijn.

Bovenaan de agenda voor Glasgow staat daarom het aanscherpen van nationale doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Maar omdat die doelen eigenlijk vóór de klimaattop moesten worden ingediend, valt daar weinig nieuws van te verwachten.



Als landen hun nieuwe uitstootdoelen voor 2030 realiseren, brengt dat de wereld op een 'pad' richting ongeveer 2,7 graden opwarming. Dat heeft grote gevolgen: schadelijke effecten van klimaatverandering nemen versneld toe naarmate de temperatuur verder oploopt.

Om de opwarming verder omlaag te brengen zijn dus verdere aanscherpingen van de klimaatdoelen nodig. Misschien dat die nog op maandag of dinsdag komen, als regeringsleiders spreken.



De onderhandelingen duren daarna nog bijna twee weken. Daarbij komen nog veel andere onderwerpen aan bod, die ook kunnen bijdragen aan het terugdringen van de opwarming. Zo zullen er op de klimaattop in Glasgow voor het eerst voorstellen worden gedaan om investeringen in fossiele brandstoffen en ook de productie ervan terug te dringen. Fossiele brandstoffen zijn de voornaamste CO2-bron.



Onder andere het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en de Europese Investeringsbank (EIB) nodigen Nederland op de klimaattop uit om die voorstellen te steunen, en zo aan te sluiten bij een gehoopte kopgroep.

Spelregels 'CO2-handel' en beloofde klimaathulp staan nog open

Ook moeten de spelregels van het Parijsakkoord in Glasgow definitief worden beklonken. Over de meeste elementen zijn landen het nu eens, maar over het systeem van emissiehandel zijn nog meningsverschillen.



Sommige landen willen dat er binnen dit systeem veel ruimte is om CO2 uit te stoten (waardoor de prijs van vervuilen laag blijft), andere - zoals de Europese Unie - willen het systeem juist strakker trekken.



Tot slot is de hoop dat rijke landen hun belofte aan arme landen nakomen. Al op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 werd toegezegd dat er jaarlijks 100 miljard dollar (86,5 miljard euro) beschikbaar zou komen, onder andere om kwetsbare gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen. Dit bedrag is niet compleet en wordt ook gezien als ontoereikend.