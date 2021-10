Tijdens de stikstofcrisis hebben alsnog zeker 360 boeren toestemming gekregen om hun veestapel uit te breiden, dat blijkt uit onderzoek van NRC. Uitbreiden mag alleen als de stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt ten opzichte van de oude vergunning. Dat kan worden aangetoond met een rekenmodel van het RIVM. Technische apparatuur in de stallen moeten de uitstoot verlagen. Maar de techniek blijkt minder goed te werken dan eerder gedacht.

De luchtwasser zuivert lucht voordat die wordt uitgeblazen en moet zodoende de ammoniakuitstoot verlagen. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt echter dat de uitstoot niet met 85 procent, maar met 59 procent vermindert. De mestvoer scheidt poep van urine in de stal waardoor minder stikstof vrijkomt. Maar ook deze apparatuur heeft een lager rendement dan eerder verwacht, blijkt uit onderzoek van het CBS uit 2019.

Dit zijn verschillende voorbeelden die NRC noemt van technische apparatuur die de stikstofuitstoot van veehouderijen moeten verminderen, maar dat minder goed doen dan verwacht.

Rekenmodel RIVM zorgt voor 'schijnzekerheid'

Dat geldt ook voor een rekenmodel van het RIVM waarmee de stikstofuitstoot van boerderijen wordt gemeten om te kunnen beslissen of zij mogen uitbreiden.

Een adviescommissie die in opdracht van het vorige kabinet de mate van stikstofuitstoot onderzocht, stelde in juni 2020 dat het model ongeschikt is voor de toetsing van individuele boerenbedrijven omdat het leidt tot "schijnzekerheid". Het RIVM bevestigt dit aan NRC, maar zegt ook dat er niet gewerkt wordt aan een nieuw model.

Rechtbank oordeelt dat stikstofuitstoot beter uitgezocht moet worden

De rechtbanken in Utrecht en Noord-Nederland oordeelden dat meerdere vergunningen voor uitbreidingen onterecht waren afgegeven. Zo oordeelde de rechter in Utrecht dat beter uitgezocht moet worden of de stikstofuitstoot inderdaad niet toeneemt. Beide provincies gaan in hoger beroep omdat volgens hen uit het rekenmodel van het RIVM voldoende blijkt dat de uitstoot afneemt.

Tot hoeveel meer stikstofuitstoot de uitbreidingen hebben geleid is niet bekend, maar een toename is zeker, laten verschillende deskundigen aan NRC weten. Franciska de Vries, hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam, zegt tegen de krant: "Meer dieren betekent simpelweg dat er meer stikstof geproduceerd wordt".