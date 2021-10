Het klimaat in Nederland verandert steeds sneller en de prognose voor de zeespiegelstijging in de Noordzee moet naar boven worden bijgesteld. Dat concludeert het KNMI maandag in Klimaatsignaal'21, een doorrekening van het nieuwste IPCC-rapport aangevuld met eigen onderzoek.

Het KNMI maakt om de acht of negen jaar een gedetailleerde analyse van het veranderende klimaat in Nederland en schetst dan scenario's voor de toekomst. De volledige versie verschijnt in 2023. Het maandag gepubliceerde rapport is een voorproefje.

Het opvallendste is dat de verwachting voor zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust flink naar boven is bijgesteld ten opzichte van de KNMI-klimaatscenario's uit 2014.

Dat verschil is vooral groot als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen. De zeespiegelstijging in de Noordzee kan volgens het nieuwe rapport dan aan het einde van de eeuw al zijn opgelopen tot ongeveer 2 meter. Dat is een twee keer zo grote stijging als werd aangenomen in de vorige KNMI-scenario's.

De zeespiegelstijging als gevolg van de huidige uitstoot zal nog vele eeuwen doorzetten. Scenario's met een hoge en lage uitstoot lopen dan meerdere meters uiteen, zegt het KNMI.

Hitte, droogte, neerslag en orkanen

In het hier en nu is de klimaatverandering vooral te merken aan veranderende weerpatronen. Onder andere de Nederlandse zomer springt eruit: die wordt heter, droger én natter tegelijk, waarbij zowel de kans op langdurige droge perioden in de lente en zomer als op extreme zomerse stortbuien toeneemt.



Recente Nederlandse zomers vertoonden dat grillige patroon ook. Zo werd het in juli 2019 in Nederland voor het eerst meer dan 40 graden, en volgde de watersnood in Limburg afgelopen zomer op drie uitzonderlijk droge jaren.

Het KNMI kijkt ook naar klimaatverandering in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De eilanden krijgen waarschijnlijk met steeds krachtigere orkanen te maken.

De kans dat orkanen richting Europa afdwalen, neemt ook toe naarmate de wereldgemiddelde temperatuur verder oploopt.