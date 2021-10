De drie gletsjers in Afrika zijn binnen twintig jaar gesmolten als er geen drastische maatregelen worden genomen. Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties dinsdag. Ook waarschuwt de organisatie dat het smelten van de gletsjers voor ernstige verdroging zal zorgen in het oosten van Afrika.

De gletsjers op de Kilimanjaro in Tanzania, Mount Kenya in Kenia en het Rwenzoris-gebergte in Oeganda zorgen nu nog voor waterstromen naar de gebieden die onder de bergen liggen.

"Het snelle krimpen van de Oost-Afrikaanse gletsjers toont de dreiging van onomkeerbare verandering van het systeem op aarde", zo waarschuwt secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.

Nog geen 4 procent van de uitstoot van broeikasgassen komt uit Afrika. Het continent warmt minder snel op dan veel andere plekken op aarde, maar de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn al wel merkbaar op het continent. In 2020 was er in het oosten en westen sprake van overstromingen in gebieden die vooral afhankelijk zijn van landbouw.

In 2030 kunnen 118 miljoen zeer arme mensen te maken krijgen met grote overstromingen, lange periodes van droogte en extreme hitte. Volgens de WMO moet er direct gehandeld worden.

Om de ergste scenario's te voorkomen moet er door de Afrikaanse landen jaarlijks 30 tot 50 miljard dollar (25 tot 43 miljard euro) worden geïnvesteerd in het tegengaan van klimaatverandering ten zuiden van de Sahara, zo adviseert de organisatie.