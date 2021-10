De invloedrijke Nederlandse klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh is maandag op 59-jarige leeftijd overleden. Hij werd vorige maand door Time Magazine uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste mensen van 2021, en kreeg in april dit jaar een koninklijke onderscheiding en de Europese Technology Achievement Award voor zijn baanbrekende onderzoek.

Van Oldenborgh, oorspronkelijk een natuurkundige, werkte sinds 1996 bij het KNMI. Sinds 2019 was hij ook deeltijdprofessor aan Oxford University.



Samen met de Duitse klimaatonderzoeker Friederike Otto ontwikkelde hij een methode om kort na grote weerrampen de precieze rol van klimaatverandering te kunnen achterhalen. Dit leidde tot de oprichting van World Weather Attribution, een internationaal netwerk van klimaatwetenschappers en instituten.



Ook stelde hij grote hoeveelheden klimaatstatistieken beschikbaar via de door hem ontwikkelde Climate Explorer, waar wereldwijd gebruik van gemaakt wordt via de website van het KNMI.



Naast weersextremen was Van Oldenborgh een autoriteit op interacties tussen oceanen en de atmosfeer, zoals klimaateffecten van mogelijke afzwakking van de Golfstroom in de Atlantische Oceaan.

Hoeveel warmer wordt het eigenlijk?

Voor NU.nl beantwoordde Van Oldenborgh onze eerste klimaatvraag, waarmee we die serie startten: hoeveel warmer wordt het nou eigenlijk? Hij nam ook de vierde klimaatvraag voor zijn rekening: wordt het door klimaatverandering nou natter of droger?



Ondanks een lang ziekbed bleef Van Oldenborgh tot het laatste moment bijdragen aan de klimaatwetenschap. De laatste keer dat hij op NU.nl een toelichting gaf was in juli, bij de presentatie van zijn onderzoek naar de oorzaken van de extreme hitte in Canada.