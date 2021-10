Bijna tweehonderd landen hebben op een biodiversiteitsconferentie in China de Kunmingverklaring getekend. Daarmee wil de gemeenschap zich inzetten om het dramatische verlies aan dier- en plantensoorten tegen te gaan.

De deelnemende landen maken zich ernstige zorgen over zaken die een bedreiging vormen voor het bestaan op aarde, zoals het verlies aan biodiversiteit, woestijnvorming en vervuiling.

In de verklaring, genoemd naar de stad waar de VN-top wordt gehouden, wordt erop gewezen dat veel landen oproepen 30 procent van de zee- en grondgebieden op de planeet tegen 2030 onder bescherming te plaatsen. Dat moet voorkomen dat een miljoen bedreigde planten- en diersoorten uitsterven.

De onderhandelingen onder de naam COP15, die voor een groot deel digitaal plaatsvinden, zijn gericht op het maken van nieuwe afspraken om de soortenrijkdom te beschermen. De onderhandelingen worden in januari volgend jaar in Zwitserland voortgezet, waar meer wordt ingezoomd op details. De uiteindelijke strategie moet tussen 25 april en 8 mei worden vastgesteld op een 'fysieke' conferentie in Kunming.

In 2010 werden ook al doelen gesteld om de natuur te behouden en de soortenrijkdom te redden. Vorig jaar stelden de Verenigde Naties vast dat geen van die doelstellingen is gehaald.