Deskundigen vinden dat gemeenten moeten stoppen met woningbouw in de uiterwaarden van rivieren, omdat dit niet klimaatbestendig is. Uit onderzoek van KRO-NCRV's Pointer blijkt echter dat gemeenten hier toch huizen bouwen om aan de vraag naar woningen te voldoen.

Het aantal nieuwbouwwoningen in het rivierbed van de Rijn en de Maas is tussen 2000 en 2019 gestegen van bijna 60.000 naar ruim 80.000.

"Na de overstromingen in 1995 (waarbij 250.000 Nederlanders geëvacueerd werden, red.), hadden we met elkaar afgesproken dat we niet meer buitendijks zouden bouwen", vertelt klimaathoogleraar Pier Vellinga maandag in Pointer. "Ik vind het absurd dat dit nog steeds gebeurt."

Rivieren krijgen in de toekomst steeds meer regen- en smeltwater te verstouwen. Dit vraagt om meer ruimte, zodat de rivieren veilig buiten hun oevers kunnen treden. Op verschillende plekken langs de IJssel, de Waal, de Nederrijn en de Lek is er al meer ruimte gegeven.

"Op de ene plek wordt er ruimte voor de rivier gemaakt, en aan de andere kant wordt er in rivierbeddingen gebouwd, wat het aantal opties om met het stijgende water om te gaan in de toekomst kleiner maakt", ziet ook Marjolijn Haasnoot, onderzoeker bij Deltares. "We hebben zoveel kennis van hoe en waar je klimaatbestendig kunt bouwen. Dat moeten we ook toepassen bij het bouwen voor de lange termijn."

Merendeel van de te bouwen woningen in 'overstroombaar gebied'

Van de bijna één miljoen woningen die er de komende tien jaar bijgebouwd moeten worden, is twee derde in de laaggelegen Randstad gepland, op of onder zeeniveau, zowel binnen- als buitendijks.

"En dat is allemaal overstroombaar gebied", stelt Alex Hekman van ingenieursadviesbureau Sweco. "Projectontwikkelaars houden onvoldoende rekening met de langetermijngevolgen van zeespiegelstijging, maar ook provincies en lokale overheden kijken vaak niet verder dan vijftig jaar."

Zo worden er bij Arnhem zo'n 450 nieuwe woningen midden in de uiterwaarden gebouwd. En in Vlaardingen is nieuwbouw gepland op het Eiland van Speyk, een vervallen havengebied waar de kades zo'n vijf keer per jaar onderlopen bij hoogwater.

Hekman snapt dat gemeenten aan de woningbouwopgave willen voldoen en vindt het ze dan ook niet aan te rekenen dat ze op deze gebieden mikken. "Bouwen op die ene locatie is niet het probleem. Maar als we dit op al die locaties doen, dan kan het water nergens meer heen. Daarom moeten we hier op nationaal niveau keuzes in maken."