Het aantal mensen dat onvoldoende toegang heeft tot water stijgt van 3,6 miljard in 2018 met ruim 38 procent tot meer dan 5 miljard in 2050, waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties (VN) dinsdag. Dit is volgens de VN mede te wijten aan klimaatverandering.

Volgens de VN is de omgang met water wereldwijd niet goed geregeld. De WMO roept landen met klem op hierin verandering te brengen.

In een dinsdag verschenen rapport waarschuwt de WMO voor een watercrisis. Extreme weersomstandigheden door klimaatverandering, zoals overstromingen en droogte, dragen bij aan het risico daarop. Maar ook het groeiende aantal mensen op aarde speelt mee.

De WMO stelt dat 107 landen het doel hun watermanagement voor 2030 op orde te krijgen, zoals het er nu voor staat niet gaan halen.

Daarom roept het meteorologische onderdeel van de VN op meer geld vrij te maken voor onder meer waarschuwingssystemen voor overstromingen in Azië en droogtes in Afrika.