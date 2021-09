In 2030 moet de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen verder gedaald zijn dan volgens de huidige plannen uit het nationale Klimaatakkoord. Dat is nodig om de uitstoot te laten voldoen aan de gezamenlijke klimaatdoelen van de Europese Unie, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag.

EU-landen bereikten in december 2020 een akkoord over een hoger Europees klimaatdoel: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen 55 procent lager zijn dan in 1990. Onder andere Nederland had in Brussel voor dat EU-doel gepleit.

Dat is alleen mogelijk als de afzonderlijke lidstaten vervolgens ook nationaal hun klimaatdoelen voor 2030 aanscherpen. Die zijn daar ook toe verplicht. Nederland heeft dit nog niet gedaan, maar onze noordelijke buurlanden wel.

In juli presenteerde de Europese Commissie een pakket met regels dat moet helpen het klimaatdoel te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer wilden weten wat dit Fit for 55-pakket betekent voor Nederland en vroegen daarom het PBL om een analyse.

Ten eerste moet het Nederlandse klimaatbeleid versneld worden, zodat de uitstoot in 2030 verder gedaald is. De Europese Commissie vraagt daarbij onder meer om de half miljoen Nederlandse huishoudens die onder energiearmoede lijden tijdens de verduurzaming financieel te ontzien, zodat hun lasten niet te veel stijgen.

Nederland moet nog een nieuw klimaatdoel stellen voor 2030. Noordelijke buurlanden hebben dit al gedaan. Nederland moet nog een nieuw klimaatdoel stellen voor 2030. Noordelijke buurlanden hebben dit al gedaan. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Strategie zware industrie sluit niet goed aan, elektrische auto's wel

Het PBL concludeert dat de Nederlandse strategie voor de zware industrie niet goed aansluit bij de Europese voorstellen. Nederland wil tijdelijk inzetten op ondergrondse CO2-opslag en zogeheten blauwe waterstof, die wordt gemaakt van aardgas.

De Europese strategie beoogt daarentegen om in de industrie sneller de sprong te maken naar het einddoel: groene waterstof. Het gaat om waterstof gemaakt op basis van duurzame energie, waarbij netto geen CO2 vrijkomt.

Het Fit for 55-pakket sluit op andere vlakken juist wel goed aan bij het Klimaatakkoord. Zo wil Nederland kolencentrales sluiten en elektrische auto's stimuleren. Nu de Europese Commissie voorstelt om het emissiehandelssysteem en de normen voor de uitstoot van voertuigen aan te scherpen, ontstaat er voor Nederland volgens het PBL een gelijker speelveld.

Bovendien kunnen die aanscherpingen zorgen voor snellere innovaties, die ook de Nederlandse klimaatplannen meewind kunnen bezorgen, aldus het planbureau.

52 procent verlaging is de ondergrens

Welk klimaatdoel Nederland ook kiest, het is een politieke keuze waar de partijen voor de verkiezingen verschillend over dachten.

Binnen de Europese samenwerking heeft Nederland wel een minimum, zo rekent het PBL voor: de uitstoot moet tegen 2030 met 52 procent zijn verlaagd ten opzichte van 1990.

Volgens de wetenschappelijke denktank Climate Analytics komt dat doel niet overeen met de toezegging uit het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken.

Binnen een qua kosten optimale verdeling moet de Europese uitstoot volgens Climate Analytics gemiddeld met 65 procent dalen en in Nederland zelfs met minimaal 68 procent. De uitstoot per inwoner ligt in Nederland boven het EU-gemiddelde.