Moet er nou wel of niet naar gas worden geboord onder de Waddenzee? Over die vraag wordt woensdag in de Tweede Kamer gedebatteerd. De NAM wil een nieuw gasveld aanboren vanuit het Friese dorp Ternaard. Dit gasveld ligt deels onder het natuurgebied, waar geen natuurschade mag optreden. Probleem is dat het moeilijk is om die schade te monitoren.

Gaswinning onder de Waddenzee veroorzaakt bodemdaling. Die bodemdaling kan weer natuurschade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat er minder wadplaten droogvallen.

Maar dit gaat pas op de lange termijn knellen, als de zeespiegelstijging steeds sneller gaat. Veroorzaakt gaswinning nu toch schade of past het nog?

Er is veel verzet tegen de boorplannen, niet alleen van inwoners uit Ternaard, maar ook van natuurorganisaties als de Waddenvereniging en de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Dat is deels een principekwestie. Zij vinden dat er binnen een UNESCO Werelderfgoed-natuurgebied geen winning van fossiele brandstoffen zou moeten plaatsvinden.

Voorlopig veel zand (en dus droogvallend wad)

Voor de boorvergunning gaat het erom of de gaswinning aantoonbare milieuschade geeft. Op korte termijn waarschijnlijk niet. Dat komt doordat in de Waddenzee door eb en vloed veel zand heen en weer gaat, verklaart professor Piet Hoekstra, fysisch geograaf van de Universiteit Utrecht en lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.

"De bodemdaling die gaswinning veroorzaakt kan makkelijk en snel worden aangevuld met zand uit nabijgelegen delen van de Waddenzee."

Gaswinning kán wel leiden tot natuurschade, zoals bij Ameland, waar door bodemdaling de hoeveelheid droogvallende wadplaten en kwelders is afgenomen. Maar het gasveld bij Ternaard is kleiner en zal dus minder sterke bodemdaling creëren, zegt Hoekstra. Bovendien wordt er lokaal veel zand afgezet.

In toekomst 'verdrinken' wadplaten door zeespiegelstijging

Het langetermijnverhaal van de Waddenzee is anders. Dan wordt verwacht dat de zeespiegelstijging langzaam sneller zal gaan, en uiteindelijk harder dan de natuurlijke ophoging met zand kan bijbenen.

Als gevolg daarvan zullen er dan minder wadplaten droogvallen. Die wadplaten zijn onmisbaar voor trekvogels van de Noordpool tot tropisch Afrika. De Waddenzee is 's werelds grootste gebied dat bij laagwater droogvalt, met ongeveer een kwart van alle wadplaten in de wereld.

Een andere manier om naar de milieueffecten van de boorplannen te kijken, is of de bodemdaling door gaswinning die dreigende 'verdrinking' van de Waddenzee kan vergroten of versnellen.

Bodemdaling door gaswinning veroorzaakt waterbedeffecten

Dan wordt het belangrijk om op een andere manier naar zand te kijken: niet of een kuil weer opgevuld kan worden, maar of er door bodemdaling straks minder zand beschikbaar is om de zeespiegelstijging op te vangen. Want het is met zand net als met geld: je kunt het maar één keer uitgeven.

Dat is tenminste in de natuurlijke situatie: er bestaat geen netto toevoer van zand van de diepe Noordzeebodem richting de Waddenzee. Er is wel een zandstroom die van west naar oost boven de Waddeneilanden langsgaat, maar die voert evenveel zand af als aan.

Bodemdaling door gaswinning kan zo, door het verplaatsen van zand, leiden tot waterbedeffecten verderop in het Waddengebied - zonder dat je precies weet waar of wanneer.

Is extra zand opspuiten de oplossing?

Dat is niet het volledige verhaal, zegt Hoekstra. Want waar de natuur geen extra zand toevoegt aan het systeem, kan de mens dat wel doen - door aan de Noordzeekant van de Waddeneilanden extra zand op te spuiten.

"Bodemdaling door gaswinning creëert extra zandhonger, ook aan de zeezijde van de Waddeneilanden. De NAM heeft de verplichting om dit effect te compenseren met extra zandsuppleties aan de kust."

"Deze taak is door de NAM overgedragen aan Rijkswaterstaat, die extra zand aanbrengt ter compensatie van de bodemdaling door gaswinning. Ik schat dat er voor de gaswinning bij Ternaard rond 10 procent extra zand moet worden opgespoten."

Dan blijft er een klein probleem over: ook het opspuiten van zand veroorzaakt ecologische schade. Niet voor vogels, maar voor bodemleven, zoals platvissen, blijkt uit onderzoek van onder meer het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Gas winnen betekent méér zand opspuiten, en dus méér ecologische schade.

Zo wordt het uiteindelijk toch een afweging tussen belangen die niet helemaal met elkaar te verenigen zijn: geld en energie versus natuurbescherming.