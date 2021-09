Het aantal dagen per jaar dat het ergens op aarde 50 graden Celsius of warmer werd, is sinds de jaren tachtig bijna verdubbeld, meldt de BBC op basis van eigen onderzoek. De extreem hoge temperaturen worden bovendien op steeds meer plekken op aarde bereikt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het klimaat

Tussen 1980 en 2009 werd het gemiddeld veertien dagen per jaar ergens op aarde warmer dan 50 graden Celsius. Tussen 2010 en 2019 steeg dat aantal naar 26 dagen per jaar.

In ieder tussenliggend decennium vond een stijging van het aantal extreem warme dagen plaats. Bovendien nam de gemiddelde maximumtemperatuur wereldwijd toe met een halve graad.

Ook de grens van 45 graden Celsius werd vaker gehaald. Tussen 2010 en 2019 bleek dat twee weken per jaar vaker voor te komen.

Onderzoekers wijten toename aan gebruik fossiele brandstoffen

Temperaturen boven de 50 graden Celsius komen volgens het onderzoek voornamelijk voor in het Midden-Oosten en in de Golfstaten Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. De onderzoekers wijten de toename van het aantal extreem warme dagen "voor 100 procent" aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Deze zomer registreerden Italië en Canada warmterecords van bijna 50 graden Celsius. Wetenschappers waarschuwen dat ook andere gebieden te maken kunnen krijgen met deze hoge temperaturen als het gebruik van fossiele brandstoffen niet afneemt.

Volgens een studie van de Amerikaanse Rutgers Universiteit krijgen rond het jaar 2100 1,2 miljard mensen last van extreem weer. Dat is vier keer zoveel als op dit moment. Ook worden natuurbranden en extreme droogte waarschijnlijker door extreme hitte.