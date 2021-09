De genetische diversiteit van ijsberen is in de afgelopen twintig jaar afgenomen met 10 procent en bedreigt daarmee het voortbestaan van de diersoort. Een studie in de Royal Society naar de ijsberenpopulatie op Spitsbergen wijst uit dat inteelt sterk is toegenomen onder de dieren.

De onderzoekers vonden hiervoor een verband met het snel smeltende ijs in de Noordelijkse IJszee.

De onderzoekers leggen een link met het snel smeltende ijs in de Noordelijke IJszee. Doordat het ijs smelt worden populaties ijsberen van elkaar geïsoleerd. Een gevolg hiervan is dat ijsberen vaker gaan paren met dieren uit het eigen gebied, waardoor de kans op inteelt toeneemt.

Inteelt onder ijsberen is gevaarlijk en kan grote gevolgen hebben op de gezondheid en conditie van de dieren. Uiteindelijk kan het volgens Maduna zorgen voor een verdere afname van het aantal ijsberen. Zo kan het gebrek aan genetische diversiteit zorgen voor onvruchtbaarheid of het niet bestand kunnen zijn tegen ziektes.

Inteelt gevolg van smeltende ijs door klimaatverandering

Wetenschappers bekeken de genetische trends onder de ijsberenpopulatie op Spitsbergen en kwamen tot "verrassende" en "alarmerende" conclusies, aldus onderzoeker Simo Maduna bij ABC News. "We vonden een drastische reductie in de genetische diversiteit over de laatste twintig jaar. Die hebben we kunnen terugleiden tot het smeltende zee-ijs."

Wetenschappers waarschuwen dat de komende jaren het ijs verder zal smelten door klimaatverandering. Uit een studie uit 2020 in Nature Climate Change blijkt dat ijsberen mogelijk al in 2100 uitgestorven kunnen zijn als het ijs blijft smelten zoals nu de verwachting is. Met het smelten van het ijs verdwijnt ook de mogelijkheid voor de dieren om te jagen.