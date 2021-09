Meerdere landen die hard getroffen kunnen worden door de gevolgen van klimaatverandering eisen dat tijdens de aankomende klimaattop COP26 een "noodpact" wordt gesloten waarmee een harde aanpak van de opwarming van de aarde wordt gegarandeerd. De kwetsbare landen, gelegen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, hebben een manifest opgesteld waarin ze hun eisen uitzetten, schrijft de BBC.

De landen zijn verenigd in het zogenoemde Climate Vulnerable Forum en hebben samen 1,2 miljard inwoners. De staten kunnen door hun lage ligging hard getroffen worden door de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering.

Het kan ook gaan om ontwikkelingslanden die minder middelen hebben om zich te beschermen tegen dreigingen door het klimaat. Landbouw is vaak een belangrijke sector in die landen en dat maakt ze kwetsbaar voor hittegolven en droogtes.

Het voorgestelde noodpact houdt onder meer in dat elk land ieder jaar een nieuw klimaatplan moet hebben, in elk geval tot en met 2025. Ook wordt geëist dat rijkere landen zich aan eerdere toezeggingen houden en jaarlijks 100 miljard dollar (circa 84,6 miljoen euro) beschikbaar stellen voor de steun aan kwetsbare landen.

De klimaattop COP26 vindt in november plaats in de Schotse stad Glasgow. Het is een bijeenkomst georganiseerd door de Verenigde Naties, met als doel de aanpak van klimaatverandering te bespreken. Meerdere milieuorganisaties roepen op om het evenement uit te stellen totdat alle deelnemers zijn gevaccineerd, maar de Climate Vulnerable Forum wil dat het doorgaat.