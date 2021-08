Door klimaatverandering is de kans op de extreme regenval die in juli overstromingen veroorzaakte in Limburg, België en Duitsland 20 tot 800 procent groter dan ruim een eeuw geleden. Dit blijkt uit een gezamenlijke studie van een groot aantal Europese klimaatinstituten en universiteiten. Naarmate het klimaat verder opwarmt, zal extreme zomerneerslag steeds vaker voorkomen.

Half juli viel in enkele dagen een ongekend grote hoeveelheid regen in Limburg en het grensgebied van België en Duitsland. Als gevolg bereikte de Maas de hoogste afvoer ooit gemeten.



In Limburg loopt de schade in honderden miljoenen euro's. In Duitsland vielen minstens 184 doden en in België 38. Ook voor de natuur in beekdalen en uiterwaarden was het een klap.

Die klap is uitvergroot door klimaatverandering, blijkt uit het nieuwe onderzoek dat is uitgevoerd door een team van 39 klimaatwetenschappers onder leiding van de Duitse Meteorologische Dienst (DWD).

Grootste onderzoek extreem weer

Ze bekeken historische neerslaggegevens uit heel West-Europa en gebruikten daarnaast nieuwe klimaatmodellen om het huidige klimaat te vergelijken met dat van ruim een eeuw geleden, toen het wereldwijd gemiddeld nog 1,2 graden koeler was.



"Het is tot nog toe het grootste onderzoeksteam voor een studie naar de rol van klimaatverandering bij extreem weer. Zo zijn er vanwege de overstromingen ook hydrologen bij betrokken", vertelt betrokken KNMI-onderzoeker Sarah Kew aan NU.nl.



"En het is de eerste keer dat we klimaatmodellen kunnen gebruiken die ook veranderingen in wolkvorming onder invloed van klimaatverandering meewegen."

Door extra verdamping 3 tot 19 procent meer regen

Dat helpt om de neerslagtoename beter te kwantificeren. Door de opwarming neemt verdamping toe. Droge periodes worden daardoor droger, maar de atmosfeer bevat ook meer waterdamp. De stijgende luchtstroom in regenwolken wordt daardoor krachtiger, waardoor ze meer neerslag produceren.



Zo verhoogde klimaatverandering de regenhoeveelheid afgelopen juli volgens de gebruikte modellen met 3 tot 19 procent. De kans op de waargenomen hoeveelheid regen is daarmee 1,2 tot 9 keer zo groot geworden.

Regengebieden mogelijk ook langer boven één plek

De toegenomen verdamping is niet het volledige verhaal. Sommige klimaatwetenschappers vermoeden dat de mondiale opwarming er ook toe leidt dat we 's zomers langer achtereen nat of juist droog weer hebben, doordat droge en natte weergebieden minder snel van plek wisselen.

Daar was afgelopen juli sprake van: een klein lagedrukgebied bleef langdurig boven Duitsland draaien, waardoor alle neerslag op één gebied terechtkwam. Op een vergelijkbare manier hadden het westen van Canada en de VS juist te maken met extreme hitte en droogte door een hardnekkig hogedrukgebied.