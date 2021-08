UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de VN, stelt dat wereldwijd een miljard kinderen een extreem risico lopen door de klimaatcrisis. Uit een rapport dat vrijdag verschijnt blijkt dat vrijwel ieder kind ter wereld gevaar loopt door bijvoorbeeld hittegolven, overstromingen, tropische stormen, ziektes, droogte of luchtvervuiling als gevolg van klimaatverandering.

Voor een miljard kinderen in zeker 33 landen, waaronder India, Nigeria, de Filipijnen en een groot deel van de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, zijn de risico's volgens UNICEF zelfs extreem hoog.

"Kinderen in deze landen worden geconfronteerd met een dodelijke combinatie van blootstelling aan meerdere klimaatcrises", schrijven de onderzoekers. Door een gebrek aan "essentiële diensten zoals water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs" zijn zij extra kwetsbaar.

"Voor het eerst hebben we een compleet beeld van waar en hoe kinderen kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en dat beeld is onvoorstelbaar slecht", aldus Henrietta Fore, algemeen directeur van UNICEF. "Het leven van vrijwel geen enkel kind ter wereld zal onaangetast blijven."

UNICEF dringt er bij regeringen en bedrijven op aan om "naar kinderen te luisteren en prioriteit te geven aan acties die hen beschermen tegen de klimaatcrisis".

Als eerste stap zouden jongeren volgens de kinderrechtenorganisatie aan moeten schuiven bij de grote VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow in november. "Kinderen en jongeren moeten worden erkend als de rechtmatige erfgenamen van deze planeet die we allemaal delen."