Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom is een van de architecten van het ambitieuze klimaatplan dat de Europese Unie deze week naar buiten bracht. Als kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans werkte hij de afgelopen twee jaar achter de schermen aan het rijp maken van de geesten voor plannen die diep zullen ingrijpen in het leven van alle EU-burgers. "We moeten een complete samenleving op een ander spoor zetten", benadrukt Samsom in gesprek met NU.nl.

Het was in de zomer van 2019 dat bij Diederik Samsom (1971) de telefoon rinkelde. Hij was op dat moment al meer dan twee jaar niet meer actief in de Haagse politiek. Hij werkte als adviseur van een afvalbedrijf en had hier en daar nog andere adviesklussen.

Aan de telefoon was partijgenoot en Eurocommissaris Frans Timmermans, die de klimaatportefeuille had gekregen. Of Samsom zin had om naar Brussel te komen en zijn kabinetschef te worden. "Daarover hoefde ik nog geen halve seconde na te denken", zegt Samsom terugkijkend. "Mijn hele volwassen leven ben ik met klimaat en energietransitie bezig geweest. En nu kon ik het grootste project dat ooit op klimaatgebied is ontwikkeld gaan vormgeven. Dan zal je wel gek zijn als je dat laat liggen."

We zijn nu twee jaar verder. Samsom zit in het Berlaymont-gebouw in Brussel in de kamer naast die van Timmermans. De tussendeur staat altijd open. En als ze elkaar niet zien, bellen ze elkaar elke dag, vaak wel een paar keer. De twee PvdA'ers spelen op dit moment een hoofdrol in Europa. Timmermans vooral op de bühne, Samsom als de stille kracht op de achtergrond. Door de Volkskrant werd hij afgelopen week zelfs "het brein achter de groene clusterbom" genoemd.

Samsom licht de Europese plannen toe bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag. Samsom licht de Europese plannen toe bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag. Foto: ANP

Commissie presenteerde ingrijpende plannen

Afgelopen woensdag presenteerde de Europese Commissie haar plannen onder de noemer Fit for 55, een wat ongelukkige benaming die erop doelt dat de EU in 2030 55 procent minder CO2 moet uitstoten. Door The New York Times werden de plannen omschreven als "de meest agressieve en gedetailleerde ter wereld, om te komen tot een CO2-neutrale economie in 2050".

“In Europa bestaat een grote angst voor protesten zoals de 'Gele Hesjes' in Frankrijk” Diederik Samsom

De voorstellen gaan diep ingrijpen in de levens van alle burgers. Op grond van de plannen worden na 2035 in Europa geen auto's meer geproduceerd met verbrandingsmotoren. De prijs voor verwarming van huizen en brandstof voor auto's wordt gekoppeld aan de kosten voor de uitstoot van CO2. Dat betekent hogere prijzen aan de pomp en op de energierekening.

Om te voorkomen dat grote groepen mensen erop achteruitgaan, komt er een Sociaal Klimaatfonds met jaarlijks twintig miljard euro om huishoudens te compenseren. Dit zijn maar een aantal van de plannen uit het omvangrijke voorstel dat bestaat uit een pakket van dertien wetten en een 'bossenstrategie'.

Timmermans tijdens de presentatie van zijn klimaatplan. Timmermans tijdens de presentatie van zijn klimaatplan. Foto: ANP

Houten balletje

Na de presentatie begon meteen het gemor. De Fransen willen niet dat de auto-industrie al in 2035 moet stoppen met verbrandingsmotoren. Wat vind je daarvan?



"We moeten met z'n allen 55 procent minder CO2 uitstoten in 2030. Dat is wat we hebben afgesproken, wat we in wetten hebben vastgelegd. Alle plannen hangen met elkaar samen. Thuis op zolder vond ik zo'n houten balletje dat je uit elkaar kunt halen, zo'n puzzel. Als je dat ding in onderdelen op tafel legt, geloof je niet dat het een bal kan worden. En zo zit het ook met deze plannen. Van die balletjes heb ik er een stel gekocht en tijdens vergaderingen heb ik regelmatig gezegd: haal er een onderdeel uit, maar dan moet je wel iets anders erin stoppen, anders kunnen we onze afspraken niet nakomen."

Er was ook andere kritiek, bijvoorbeeld uit de hoek van het CDA: deze plannen zouden de arme Europeanen onevenredig raken, omdat er hogere kosten komen voor autorijden en het verwarmen van ons huis.

"Dat is inderdaad een moeilijk punt. In Europa bestaat een grote angst voor protesten zoals de 'Gele Hesjes' in Frankrijk. Daarom hebben we er veel aandacht aan besteed. Het is een heel eenvoudig principe: je verhoogt de energierekening van iedereen een heel klein beetje, dat geld gaat naar de overheid via de opbrengst van de emissiehandel, waarbij grote bedrijven moeten betalen voor de uitstoot van CO2. Met de opbrengsten daarvan ondersteun je de huishoudens die de verhoging niet kunnen opbrengen. Die tegen de grenzen aanlopen van hun koopkracht."

“Je weet zeker dat het nooit lukt als je zelf je zaakjes goed voor elkaar hebt en vervolgens vrolijk zwaait naar Bulgarije en ze veel succes wenst” Diederik Samsom

Daarop was de kritiek dat al het geld dat in rijke landen als Nederland wordt opgehaald naar Oost-Europa verdwijnt.

"Dat klopt als een bus. Dat geld zal van west naar oost gaan. Dat is geen rocket science. Nederland is altijd bloedchagrijnig als we geld aan anderen moeten betalen. In de zomer van 2020 heeft Rutte nachtenlang onderhandeld over het coronafonds, Nederland behoort in Europa tot de groep van de zogenaamde 'vier vrekken', samen met Oostenrijk, Finland en Denemarken. Maar je moet er in dit geval anders naar kijken.

We moeten samen die doelstellingen halen. En je weet zeker dat het nooit lukt als je zelf je zaakjes goed voor elkaar hebt en vervolgens vrolijk zwaait naar Bulgarije en ze veel succes wenst. We werken samen aan misschien wel het belangrijkste ideaal dat je kan bedenken: het stoppen van de opwarming van de aarde. Dan zal toch solidariteit opgebracht moeten worden. Dat betekent overigens niet dat je zomaar geld overmaakt, er zullen allerlei voorwaarden worden gesteld."

Samsom en Timmermans op het Binnenhof in Den Haag. Samsom en Timmermans op het Binnenhof in Den Haag. Foto: ANP

In Nederland reageerde de nieuwe staatssecretaris voor klimaatzaken Dilan Yesilgoz nogal zuinig. Had u meer enthousiasme verwacht?

"Nee hoor, er zijn meer landen die zo reageren. Het is ook nogal veel dat op je afkomt. Ik vermoed dat in alle hoofdsteden nu de twaalfduizend pagina's goed bestudeerd worden, ieder land wil weten waar het aan toe is. En dan zullen ze naar Brussel komen met nadere eisen, of stellen dat ze hun afspraken niet nakomen.

In dat geval zullen andere landen hun CO2-uitstoot meer moeten beperken, want linksom of rechtsom moeten we onze afspraken nakomen. Steeds weer zal dat houten balletje tevoorschijn worden gehaald. We zijn bezig om een complete samenleving op een ander spoor te zetten en dat is een enorme operatie. Het is zoiets als 27 katten die allemaal een andere kant op willen, door een klein deurtje moeten leiden."

“Het is kort dag inderdaad. Daarom ben ik er ook zo op gebeten dat we het plan heel houden” Diederik Samsom

Greenpeace, waar je ooit ook werkte, schreeuwde moord en brand, onder meer over het feit dat de Europese Unie het verbranden van biomassa als onderdeel ziet van de oplossing.

"Het is functioneel als ngo's moord en brand roepen. Dat geeft noodzakelijk tegenwicht. Maar er is geen scenario waarin we zonder biomassa kunnen. Hout wordt belangrijk in de circulaire economie, dat zullen we steeds meer gaan inzetten. Bij de houtproductie heb je heel veel restmateriaal. Dat kun je laten wegrotten, maar het is efficiënter om het te verbranden. Dat is dus per saldo beter dan olie en gas."

Het zal nog wel anderhalf tot twee jaar duren voordat de plannen al dan niet in aangepaste vorm zullen worden ingevoerd. Er zijn dan nog zes jaar over. Is dat niet veel te kort om die doelstelling van 55 procent minder uitstoot te halen?

"Het is kort dag inderdaad. Daarom ben ik er ook zo op gebeten dat we het plan heel houden. Maar het kán wel, mede dankzij de spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie en bij de bouw van elektrische auto's. En nu zie je ook in de industrie dat er enorme stappen worden gezet. Als ik twee jaar geleden met de staalindustrie sprak over staal gemaakt met waterstof, keken ze naar het plafond, rolden ze met hun ogen en gaven ze me een basisboekje chemie mee om aan te tonen dat het een onzinverhaal was. Nu zijn er serieuze plannen voor de productie met waterstof van tientallen miljoenen tonnen staal."

“Wat er tot nu toe op tafel lag was niet ambitieus genoeg” Diederik Samsom

In Nederland woedt een stevige discussie over de ondergrondse opslag van CO2, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven en bij Tata Steel, om de komende jaren te overbruggen zolang nog wel sprake is van CO2-uitstoot. Hoe kijken ze daar in Brussel tegenaan?

"In Europa laten we de landen beslissen op welke manier ze hun CO2-uitstoot reduceren. Dat komt door de kernenergie-discussie. Frankrijk is enthousiast voorstander van kernenergie, in Oostenrijk en Luxemburg moeten ze er niets van weten. We zeggen dus niets over CO2-opslag, maar er komt wel een innovatiefonds van 50 miljard, en daar kan ook opslag uit worden gefinancierd. We sluiten het dus niet uit in onze plannen."

Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en Frans Timmermans in Brussel. Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en Frans Timmermans in Brussel. Foto: ANP

In oktober zal de volgende klimaattop worden gehouden, in Glasgow. Hoe belangrijk is die top?

"Daar moeten de beloften die in 2015 in Parijs zijn gemaakt, worden ingelost. Onderhandelaars stonden toen met tranen in de ogen, de champagne vloeide, maar het waren niet meer dan beloften die daar werden gemaakt. Maar hoe gaan we het bereiken? Wat er tot nu toe op tafel lag, was niet ambitieus genoeg om onder de afgesproken twee graden of liever anderhalve graad te blijven. Wat we nu als Europese Unie hebben gepresenteerd, is onze inzet voor Glasgow. En we willen de rest meenemen. Frans Timmermans reist momenteel de wereld rond, zodat zij ook met plannen komen."

“Nergens anders kan ik op dit moment zoveel verschil maken” Diederik Samsom

"Amerika heeft met de komst van Biden een enorme sprong gemaakt. Maar ze hebben sinds Trump een enorme inhaalslag te maken in hun bijdragen aan het grote fonds van 100 miljard per jaar, waarmee de rijke landen de arme landen moeten gaan helpen om de transitie te maken. We hebben veel contact met de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en zijn team en dan manen we ze tot haast.

En dan heb je ook nog Mexico, Brazilië, Saoedi-Arabië en de andere landen van de G20, die tot de grootste uitstoters behoren. Die hebben allemaal hun eigen problemen. Ondertussen blijf ik hier in Brussel, want de voorstellen moeten nu door het parlement en de regeringsleiders worden omarmd."

Je was activist bij Greenpeace, stapte in 2003 over naar de politiek, was van 2012 tot 2016 politiek leider van de PvdA en dan nu kabinetschef van Eurocommissaris Timmermans. Op welke plek heb je de meeste impact?

"Met afstand hier in Brussel. Nergens anders kan ik op dit moment zoveel verschil maken."