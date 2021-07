Donderdagavond bereikt de rivier de Maas in Limburg recordhoogte, met standen van meer dan 5 meter boven normaal. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen NU.nl. Een groot deel van de neerslag die in Limburg en de Ardennen is gevallen komt nu in de rivier terecht. Het is veruit de hoogste zomerstand in ten minste honderd jaar, en volgens verwachting worden zelfs de winterrecords van 1993 en 1995 verbroken, toen in het Nederlandse rivierengebied een watersnood dreigde.

Bij de meetpost op de Belgisch-Nederlandse grens bij de plaats Eijsden is het Maaswater donderdagochtend al tot een hoogte van bijna 50 meter boven NAP gestegen. Dat is 5 meter hoger dan normaal.



“De situatie is heel uniek, niet alleen omdat de waterstand en afvoer in korte tijd extreem hoog zijn geworden, maar ook omdat dit in de zomer gebeurt”, zegt woordvoerder Suzanne Maas tegen NU.nl.



Normaal gesproken is de waterstand in de zomer juist een stuk lager. "Wij zijn eraan gewend geraakt dat we dan zelfs te laag dreigen te komen. Nu moeten we echt ons hoofd omzetten, om de omgeving zo snel mogelijk waterproof te maken. We zijn echt een beetje overweldigd – wat krijgen we op ons dak", zegt Maas.

76 keer zo veel water in Maas als vorige zomer

Aan het begin van de avond wordt bij Maastricht een piekafvoer verwacht van 3040 kubieke meter water per seconde. De rivier staat dan ongeveer 5 meter hoger dan normaal, en zal met name ook veel breder zijn, omdat de uiterwaarden overstromen.



Ter vergelijking: tijdens de droge zomer vorig jaar stroomde op hetzelfde punt 40 kuub water per seconde. Er stroomt donderdag dus 76 keer meer water door de rivier dan in juli 2020.



Tot nog toe stond het zomerrecord voor 1980 en 1911, toen er ongeveer 2000 kubieke meter water per seconde door de Maas stroomde. Die zomerrecords worden met nog 50 procent extra water verbroken.

Uiterwaarden ontruimen en water mijden

Rijkswaterstaat zag de standen aankomen en is de afgelopen dagen met boten langsgegaan bij campingeigenaren en probeert via landbouworganisaties ook alle boeren te bereiken om het vee uit de uiterwaarden weg te krijgen.



Het grote verschil is dat we hier in de winter allemaal op voorbereid zijn, in de zomer zijn de uiterwaarden en dijken ook open voor recreatie. Waterschotten moeten halsoverkop dicht en wandelpaden afgesloten.



“Ons dringende advies is ook, als het weer de komende dagen beter wordt, om niet het water op te gaan voor recreatie. De stroomsnelheden zijn zeer hoog en gevaarlijk, en er kunnen ook boomstammen en ander puin drijven – dat kost ons dagen om op te ruimen.”

Winterrecord 1995 verbroken, 1993 spant erom

In de winter van 1995 waren er grote problemen met hoogwater in de Maas en Rijn. De Maas bereikte toen een hoogste afvoer van 2746 kubieke meter per seconde. Dat record wordt donderdag met zekerheid verbroken.



Specifiek de Maas had in de winter van 1993 een nog hogere afvoer, van 3.039 kuub per seconde, bij Borgharen. Als de projectie van 3.040 kubieke meter water per seconde voor het begin van de avond werkelijkheid wordt, verbreekt de Maas vandaag ook dit absolute winterrecord.