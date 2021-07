Na de extreme hitte in Canada, waarbij temperaturen tot 49,6 graden Celsius werden gemeten, is de vlam in de pan geslagen: er zijn bosbranden uitgebroken in de uitgestrekte naaldwouden. Die branden zijn zo heet, dat ze hun eigen weer creëren. Door aantrekkende wind en het grote aantal blikseminslagen kunnen de branden nu sneller verspreiden.

Woensdag braken grote bosbranden uit in de omgeving van het plaatsje Lytton, in de door extreme hitte getroffen Canadese provincie Brits-Columbia. Deze branden produceren reusachtige rookwolken, waarin onweer vormt.

In vijftien uur tijd noteerde het 'North American Lightning Detection Network' (NALDN) dinsdag in de donkere, met as gevulde wolken maar liefst 710.117 bliksemontladingen.



Het grootste deel van de bliksemschichten bleef binnen de rookwolken, maar het onweer sloeg ook 112.803 keer in de grond in, zo blijkt uit een netwerk van grondsensoren.



Dat vond bovendien plaats over een groot oppervlak in Brits-Columbia en de aangrenzende provincie Alberta, omdat de rookwolken zich in noordoostelijke richting verplaatsen:

Foto: NALDN

Onweer en wind kunnen bosbranden aanjagen

Dat is een extra risico voor de brandbestrijding, omdat de blikseminslagen in de uitgedroogde wouden extra brandhaarden kunnen creëren.

Daarnaast maken de branden een einde aan het windstille weer, dat tot nog toe brandbestrijding ten goede kwam, vertelt bosbrandenexpert Guido van der Werf van de Vrije Universiteit aan NU.nl.



Dat komt doordat de branden zeer hoge temperaturen bereiken. Dat leidt niet alleen tot een sterke opstijgende luchtstroom, waarin kilometers hoge cumuluswolken vormen, maar ook tot krachtige winden over het oppervlak, die zuurstof toevoeren aan de branden.

Zeer hete bosbranden kunnen hun eigen weerssystemen vormen, inclusief onweerswolken. Bosbranden kunnen daardoor sneller verspreiden, zoals deze schematische afbeelding laat zien. Zeer hete bosbranden kunnen hun eigen weerssystemen vormen, inclusief onweerswolken. Bosbranden kunnen daardoor sneller verspreiden, zoals deze schematische afbeelding laat zien. Foto: Australian Bureau of Meteorology

In zulke turbulente omstandigheden kunnen ook vonkenregens vormen, zo bleek vorig jaar tijdens de bosbrandencrisis in Australië, waardoor het vuur moeilijker te bestrijden wordt.