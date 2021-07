Het is op dit moment bloedheet in het westen van Canada. In het dorp Lytton was het woensdag bijna 50 graden. Nooit eerder was het zo warm in Canada. Hoe kan het daar nu zo heet zijn? En kan het ook in Nederland 50 graden worden? NU.nl vroeg het aan de mensen van het weer.

Dat het zo heet is in Canada, heeft te maken met twee dingen. Allereerst is een enorme 'koepel' van warmte stil komen te liggen boven land. Weermensen spreken van een groot hogedrukgebied dat niet beweegt. Hoe langer zo'n warmtekoepel blijft hangen, hoe warmer het wordt.

Maar is meer aan de hand. Het gebied in Canada waar het nu zo warm is, ligt achter de bergen: de Rocky Mountains. Bergtoppen zijn daar zo hoog als in de Alpen. Deze enorme bergen houden wind tegen. Hierdoor stijgt de temperatuur.

Achter de bergen daalt de lucht. En als lucht daalt, wordt die steeds warmer en warmer. Weervrouw Diana Woei van Weerplaza vergelijkt het met een fietspomp: "Als je blijft pompen, blijf je lucht samenpersen. Dan wordt de fietspomp vanzelf warm".

Het was al heet, maar door het 'fietspompeffect' is het dus nog warmer geworden in Canada. Mensen onder aan de berg hebben het gevoel dat zij onder een föhn staan.

Op meerdere plekken in Canada was het deze week boven de 40 graden. Dat is 10 tot 15 graden warmer dan normaal eind juni. Op meerdere plekken in Canada was het deze week boven de 40 graden. Dat is 10 tot 15 graden warmer dan normaal eind juni. Foto: Bart-Jan Dekker

Geen 50 graden in Nederland

In Nederland hebben we geen bergen. Ons land is plat en daardoor is er altijd wel wat wind. 50 graden zal het daardoor nooit worden, zegt Woei.

Wel komen warm weer en hittegolven vaker voor in Nederland. Dit heeft te maken met klimaatverandering. Hierdoor warmt de aarde op. Mensen hebben die opwarming veroorzaakt, vooral door fabrieken. Daarover zijn wetenschappers het al jaren eens.

Het is bij ons nu gemiddeld 1,7 graden warmer dan 120 jaar geleden. De kans op een hittegolf is daardoor een stuk groter dan vroeger. Ook temperaturen van boven de 35 graden worden minder zeldzaam.

De hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland is 40,7 graden. Dat was op 25 juli 2019 in het Brabantse Gilze-Rijen. In die zomer was het voor het eerst warmer dan 40 graden in ons land.

Toch denkt het KNMI dat 40 graden zeldzaam blijft voor Nederland. Hoe heet het nog gaat worden in de toekomst, weet het KNMI niet. "Dat is precies de vraag waar we nu mee bezig zijn", zegt onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI.

Doordat het klimaat verandert, komt extreem weer vaker voor. Dat merken we in Nederland aan: Warmere zomers en warmere winters

Meer hittegolven

Meer zware buien

Langere perioden van droogte

