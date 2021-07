Er wonen slechts 249 mensen, maar inmiddels kent iedereen in Canada het dorp Lytton: drie dagen op rij werd het nationale hitterecord er verbroken, en met een extreme marge: woensdag werd er een extreme temperatuur van 49,6 graden genoteerd. Slechts enkele uren later besloot de burgemeester het dorp te evacueren: de omringende bossen zijn in brand gevlogen.

Het is waar iedereen die het westen van de VS en Canada kent voor vreest: de extreme hitte gaat er door toegenomen verdamping ook gepaard met extreme uitdroging van bomen en bodem. In de uitgestrekte bossen van het gebied is dat bijna een garantie voor bosbranden.

In de provincie Brits-Columbia worden nu 449 actieve bosbranden gemeld. Ook in de naastgelegen provincie Alberta en het westen van de VS, allemaal getroffen door dezelfde hittegolf, nemen bosbranden nu toe - en dat is vroeg in het 'brandseizoen' in de uitgedroogde situatie een lont in het kruitvat, vrezen experts.



"Bij deze temperaturen drogen de bossen razendsnel uit, en dat zorgt voor een enorm brandbaar landschap", zegt professor Guido van der Werf van de Vrije Universiteit tegen NU.nl. Hij onderzoekt het verband tussen klimaatverandering en bosbranden - en ook het effect dat branden en uitdroging van bossen weer hebben op de CO2-opname.



Het huidige aantal branden is eigenlijk nog stilte voor de storm, legt Van der Werf uit. "Deze weersomstandigheden gaan niet gepaard met veel onweer dat branden kan ontsteken, en het waait niet hard waardoor branden niet snel groot worden en nu eventueel nog geblust kunnen worden."



"Dat kan echter heel snel omslaan. We zien nu al dat de branden die er wel zijn 'hun eigen weer' creëren, met aanwakkerende winden. En zolang het niet flink gaat regenen blijft het een zorgelijke situatie."

61 Bewoners Canadees dorp vluchten voor vlammenzee

Biden geeft brandweer loonsverhoging

De bosbranden in het gebied nemen ook structureel toe, zo tonen de statistieken - en daarin is de mondiale klimaatverandering een van de factoren.



Zo wordt ook om de paar jaar een nieuw record gebroken. Afgelopen jaar was dat het geval in de twee westelijke Amerikaanse staten Washington en Oregon, en ook Californië wordt al jaren op rij geplaagd: er gaat daar elk jaar gemiddeld nu vijf keer zo veel bos in vlammen op als in de jaren zeventig.



De Amerikaanse president Joe Biden besloot woensdag halsoverkop dat de brandweermensen er loonsverhogingen moeten krijgen, en vrijwillige leden een vaste aanstelling. Die maatregelen kunnen nog effect hebben: het brandseizoen begint doorgaans in juni, maar kan er tot september of oktober duren, en het grootste gevaar zit meestal in de staart van een (droge, hete) zomer.