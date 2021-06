De extreme hittegolf in het westen van Canada en de Verenigde Staten heeft ook Alaska bereikt. Dat blijkt niet alleen uit temperatuurmetingen, maar ook uit trillingen van de aardbodem: in de nacht van dinsdag op woensdag registreerde de Amerikaanse geologische dienst USGS er een aardbeving met een magnitude van 3.1. De oorzaak: ijssmelt.

Ook maandagavond werden er in dat gebied al twee ice quakes geregistreerd, zoals seismologen de gebeurtenis officieel aanduiden - toen met magnitudes van 2.7 en 3.0.

Het epicentrum van de bevingen ligt 40 tot 60 kilometer ten oosten van de plaats Juneau, op de grens tussen Alaska en Canada. Gebergtegletsjers komen hier uit bij de Grote Oceaan. Ze smelten in de huidige hitte in zo'n hoog tempo dat het ijs instort. Daarbij wordt in één klap zo veel massa verplaatst, dat dit aardbevingen tot gevolg kan hebben.

Tot 20 graden warmer dan in een 'normale' zomer

Door het versneld wegsmelten van sneeuw en permafrost hoger in de bergen zijn lokale autoriteiten ook bevreesd voor modderstromen langs hellingen en overstromingen van bergbeken.

In het grensgebied tussen Alaska en Canada is het momenteel zo'n 10 graden warmer dan gebruikelijk in de zomer. Iets zuidelijker, in de Canadese provincies Brits-Columbia en Alberta en de Amerikaanse staten Washington en Oregon, worden temperatuurafwijkingen van meer dan 20 graden boven 'normaal' gemeten.

Het Canadese nationale hitterecord is voor de derde dag op rij gebroken en staat nu op een temperatuur van 49,5 graden Celsius, die dinsdagmiddag werd gemeten bij de plaats Lyton in Brits-Columbia.

Rocky Mountains is koploper in tempo ijssmelt

Als gevolg van de mondiale opwarming smelten gebergtegletsjers over de hele wereld af, in een steeds sneller tempo. Uit statistieken van de World Glacier Monitoring Service (WGMS) blijkt dat deze achteruitgang het snelst gaat in de Rocky Mountains in het westen van de VS en Canada, direct gevolgd door de Alpen. Ook in Alaska gaat het ijsverlies relatief snel - de op twee na snelst dalende lijn in onderstaande grafiek:

In alle gebergten in de wereld smelten gletsjers steeds sneller af. Het tempo verschilt per regio: in de Alpen, Rocky Mountains en Alaska gaat het ijsverlies het snelst. In alle gebergten in de wereld smelten gletsjers steeds sneller af. Het tempo verschilt per regio: in de Alpen, Rocky Mountains en Alaska gaat het ijsverlies het snelst. Foto: WGMS

Het afsmelten van grote ijskappen zoals op Groenland en Antarctica gaat veel langzamer dan bij de kleinere gebertegletsjers.

Toch wordt ook hier op termijn een toename van aardbevingen verwacht. Dat komt doordat de kilometersdikke ijskappen een enorme massa hebben, die de aardbodem indrukt. Met het kleiner worden van de ijsmassa's zal de bodem onder Groenland en Antarctica schoksgewijs omhoog komen, met aardbevingen tot gevolg.