Klimaatorganisatie Urgenda gaat opnieuw naar de rechter om een dwangsom te eisen in de klimaatzaak. Dit doet de actiegroep omdat Nederland nog steeds niet zou voldoen aan de klimaatdoelstellingen die in 2015 werden opgelegd. Dat heeft Urgenda-directeur Marjan Minnesma zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

In 2015 besloot de rechter dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd moest zijn ten opzichte van 1990. Volgens het CBS zat Nederland eind vorig jaar op 24,5 procent, maar volgens de milieuorganisatie is dit beeld vertekend. Urgenda dreigde daarom in mei met een terugkeer naar de rechter als het kabinet niet binnen een maand met een extra pakket klimaatmaatregelen zou komen "om dit jaar alsnog het vonnis uit te voeren na zes jaar dralen".

Omdat er met staatssecretaris Dilan Yesilgöz een nieuwe naam op de klimaatportefeuille kwam, kreeg de overheid nog wat langer de tijd, maar volgens Minnesma duurt het nu te lang. "Er gebeurt niet wat nodig is, blijkbaar moet je dan terug naar de rechter", zegt Minnesma.

Ze zegt van "geleerden" te hebben vernomen dat de dwangsom ergens tussen de 100 miljoen en 2 miljard euro kan uitkomen. Zo'n dwangsom moet de staat dan betalen als hij in een bepaalde periode niet volgens de regels handelt.

Urgenda overweegt gang naar EHRM

"Het is aan de rechter om te kiezen hoeveel. We gaan waarschijnlijk ook naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)om daar een klacht in te dienen tegen Nederland, dat één van de pijlers van de rechtsstaat niet nakomt", aldus Minnesma.

Yesilgöz zelf noemt het in een reactie "teleurstellend dat Stichting Urgenda weer naar de rechter stapt". Het kabinet kijkt de komende weken naar maatregelen om de CO2-uitstoot in 2030 bijna te halveren ten opzichte van 1990, benadrukt zij. Ook heeft het kabinet al "forse maatregelen" genomen en aangekondigd om de uitstoot van Nederland flink te verminderen. Als voorbeeld noemt de demissionaire bewindsvrouw het verbod op kolen.

Samen met demissionair premier Mark Rutte "heb ik een aantal keer met Marjan Minnesma gesproken over wat er daarnaast nog nodig en mogelijk is om CO2- uitstoot op de lange termijn verder te verminderen", zegt Yesilgöz. Ze vindt het jammer dat Urgenda de maatregelen niet eerst afwacht.