Urgenda maakt binnenkort opnieuw de gang naar de rechter vanwege het klimaatbeleid van de Nederlandse Staat. Volgens Marjan Minnesma, directeur van de milieubeweging, doet het kabinet niets met het vonnis in de spraakmakende klimaatzaak die Urgenda eerder won. Dat zegt ze zondag in televisieprogramma Buitenhof.

Volgens het vonnis in de klimaatzaak, die Urganda al in 2015 won en uiteindelijk in 2019 door de Hoge Raad werd bekrachtigd, moest de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen per 2020 ten minste 25 procent onder het niveau van 1990 liggen. Op basis van voorlopige uitstootcijfers van het CBS lijkt deze klimaatdoelstelling niet te zijn gehaald.

Bovendien stijgt de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2021 weer, zodat deze zonder gericht beleid opnieuw boven de grenswaarde van 1990 uitkomt. Ook dat is strijdig met het vonnis, dat niet alleen geldt voor het jaar 2020, maar ook voor de jaren erna.

Klimaatplan afdwingen bij kabinet via dwangsom

Eerder dit jaar vroeg Minnesma het kabinet om een klimaatplan om de gestelde doelen alsnog te realiseren. Als dat er niet kwam, was "de gang terug naar de rechter nabij", vertelde de Urgenda-directeur eerder tegen NU.nl. Omdat er nog altijd geen plan is overhandigd, wil Urgenda zo'n plan via een dwangsom afdwingen.

Een precies bedrag wil Minnesma niet noemen. Wel zegt ze dat een dwangsom "normaal gesproken groot genoeg is om iemand te dwingen om een vonnis uit te voeren." Volgens de directeur van de milieubeweging zeggen deskundigen dat het om een bedrag tussen de 100 miljoen en 2 miljard euro gaat. "Maar het is aan de rechter om te bepalen hoeveel."

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius noemt gang van zaken 'teleurstellend'

Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken) noemt het in een reactie "teleurstellend dat Urgenda weer naar de rechter stapt". Het kabinet kijkt de komende weken naar maatregelen om de CO2-uitstoot in 2030 bijna te halveren ten opzichte van 1990, benadrukt zij.

Ook heeft het kabinet al "forse maatregelen" genomen en aangekondigd om de uitstoot van Nederland flink te verminderen. Als voorbeeld noemt de demissionaire bewindsvrouw het verbod op kolen.

Ze zegt samen met demissionair premier Mark Rutte een aantal keer met Marjan Minnesma gesproken te hebben over wat er nodig en mogelijk is om CO2-uitstoot op de lange termijn verder te verminderen. Ze vindt het jammer dat Urgenda de maatregelen niet eerst afwacht.