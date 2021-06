In Duitsland leven na meer dan 140 jaar weer lammergieren. Donderdag zijn in Nationaal Park Berchtesgaden in het uiterste zuidoosten van het land twee van deze roofvogels uitgezet als onderdeel van een Europees introductieprogramma.

"Dit is een historische gebeurtenis. We brengen de lammergier terug naar een leefgebied waar die hoort", zei de Beierse milieuminister Thorsten Glauber.

Het is op termijn de bedoeling dat diverse populaties via een aaneengesloten verbinding tussen Marokko, de Alpen, de Balkan, Turkije en Centraal-Azië met elkaar in contact staan. In Nationaal Park Berchtesgaden zullen het komende decennium ieder jaar twee tot drie lammergieren worden uitgezet. Dat kost Duitsland ongeveer 750.000 euro.

De lammergier heeft een spanwijdte van bijna drie meter en komt vooral voor in bergachtig gebied. Het is een van de grootste vogelsoorten van Europa.

In Nederland wordt hij af en toe gespot. Een maand geleden kwam de lammergier in het nieuws toen er een door een windmolen bij Wieringerwerf werd gedood.