Ongeveer een derde van de Nederlandse volwassenen is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten en een half procent is er helemaal mee gestopt, meldt het CBS woensdag. Acht op de tien mensen zeggen niet meer elke dag vlees te eten.

Van de 18-plussers zegt 45 procent hooguit vier dagen in de week vlees te eten, 5 procent zegt het nooit tot zich te nemen. Bijna een derde, 30 procent, eet vijf of zes dagen per week vlees.

Er zijn de eerste helft van 2020 ruim 3.600 inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder ondervraagd voor het onderzoek onder de titel Belevingen. Het begon kort voor het uitbreken van de coronacrisis, waarvan de oorsprong al snel gelinkt werd aan een dierenmarkt in China. Mogelijk hebben de coronacrisis en daaropvolgende maatregelen invloed gehad, zegt het statistiekbureau.

Slechts 20 procent van de mensen in Nederland eet nog wel dagelijks vlees. Van degenen die geen vlees eten geeft 3 procent aan wel vis te consumeren (pescotariërs), 2 procent eet ook geen vis (vegetariërs). 0,4 procent kiest voor een volledig plantaardig dieet.

Hoogopgeleiden (hbo, wo) melden vaker dan laagopgeleiden geen vlees te eten. Vrouwen laten het vaker staan dan mannen.