De G7-landen zullen vele honderden miljarden dollars aan economische schade lijden als er geen ambitieuzere maatregelen tegen klimaatverandering worden genomen. Dat zegt Oxfam Novib op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door het Swiss Re Institute. Het gaat volgens de organisatie om onder meer gezondheidsproblemen, de gevolgen van een stijgende zeespiegel en vermindering van de landbouwproductiviteit.

Volgens het onderzoek kunnen Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië, Japan en Canada (G7) tegen 2050 in totaal 4.800 miljard dollar verlies lijden als er niet meer wordt gedaan tegen klimaatverandering.

Dat komt volgens Oxfam Novib neer op het dubbele van de economische schade die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Maar in tegenstelling tot de kortetermijneffecten van de pandemie zullen de effecten van klimaatverandering volgens de ontwikkelingsorganisatie ieder jaar te voelen zijn.

De organisatie zegt verder dat klimaatverandering meer impact op armere landen zal hebben. Volgens een recente onderzoek van de Wereldbank kunnen door klimaatverandering tegen 2030 tussen de 32 miljoen tot 132 miljoen mensen tot zeer grote armoede vervallen.

De oproep van Oxfam Novib om meer tegen de effecten van klimaatverandering te doen, komt in de aanloop naar een G7-top die volgende week vrijdag begint.

De top onder leiding van de Britse premier Boris Johnson vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Amerikaanse president Joe Biden zal erbij zijn. "De economische noodzaak van klimaatactie is duidelijk. De G7-landen moeten nu in de komende negen jaar ingrijpende actie ondernemen om de uitstoot te verlagen en klimaatfinanciering te vergroten", aldus Oxfam Novib.