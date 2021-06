De meeste Nederlanders, ongeveer 75 procent, maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Ongeveer 6 procent van de ondervraagde Nederlanders gelooft volgens het statistiekbureau niet in klimaatverandering of trekt het bestaan ervan in twijfel.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Klimaat

Ongeveer 60 procent denkt dat de mens de belangrijkste of zelfs de enige oorzaak is van de verandering van het klimaat. Daarbij wil ruim 50 procent van Nederlanders minder aardolie en aardgas gebruiken en wil 10 procent volledig stoppen met die fossiele brandstoffen. Het merendeel van de Nederlanders, ruim drie kwart, wil dat zonne-energie en windenergie meer worden toegepast.

Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat ongeveer 16 procent van Nederlandse automobilisten de auto af en toe bewust laat staan om bij te dragen aan een beter klimaat.

Daarnaast is 2 procent van de Nederlandse huishoudens serieus van plan om een elektrische auto aan te schaffen, waarvan ruim de helft dat doet voor een positief effect op het milieu.

Voor dit rapport bevroeg het CBS ongeveer 3.600 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Het bureau voegt toe dat de uitbraak van de coronacrisis mogelijk effect heeft gehad op de antwoorden, omdat het onderzoek enkele weken bezig was toen de pandemie uitbrak. Daarom heeft het CBS onderzocht of er sterke verschillen waren in antwoorden die voor of na 15 maart 2020 op dezelfde vragen werden gegeven.