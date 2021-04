De Amerikaanse president Joe Biden zal later op donderdag een nieuw klimaatdoel aankondigen. De uitstoot van de Amerikaanse economie moet in 2030 tenminste zijn gehalveerd ten opzichte van het niveau van 2005. Nederlandse klimaatexperts zijn positief over de "grote stap voorwaarts", vertellen ze aan NU.nl.

De aankondiging valt samen met een klimaattop voor wereldleiders, die op initiatief van Biden wordt gehouden.

Het nieuwe Amerikaanse klimaatdoel voor 2030 is een grote ambitieverhoging ten opzichte van het beleid van Bidens voorganger Donald Trump.

Op de klimaattop zal ook de Chinese president Xi Jinping naar verwachting een klimaatstatement geven. De beide landen hebben afgelopen week achter de schermen contact gehad over samenwerking in de strijd tegen klimaatverandering.

Woensdag bereikte ook de EU definitief akkoord over een ambitieuzer klimaatdoel voor 2030. De Europese uitstoot van broeikasgassen moet dan ten minste 55 procent lager zijn - maar met een belangrijker verschil: Europa hanteert 1990 als basisjaar, de VS 2005.

'Klimaat is topprioriteit voor regering Biden'

Dat verkleint de Amerikaanse inspanning, omdat de Amerikaanse CO2-uitstoot tussen 1990 en 2005 is gestegen, met ongeveer 15 procent. Dus hoe verhoudt de Amerikaanse ambitie zich nu tot die van Europa?

"Halveren blijft een relatief begrip", zegt Marcel Beukeboom, de Nederlandse klimaatgezant in reactie tegen NU.nl. "Europa is natuurlijk wel al iets verder dan de VS."



"Maar ik ben wel heel blij met deze nieuwe ambitie. Klimaatbeleid begint met het stellen van doelen, en dus is dit een heel belangrijke stap. En de regering Biden laat sinds ze aan de macht zijn zien dat klimaat een topprioriteit voor ze is."



Ze kiezen inderdaad wel het hoogste basisjaar, zegt klimaatonderzoeker Heleen de Coninck. "Daarmee kunnen ze een half miljard ton extra uitstoten, dat is nogal wat." Toch is ook zij positief over de stap.



"De VS kan eigenlijk niet sneller dan dit. We zien dat ook in Nederland: we beginnen nu pas de vruchten te plukken van beleid dat 5 tot 10 jaar geleden is ingezet."

Amerikaanse doel vergroot kansen Parijsakkoord

Ook klimaatonderzoeker Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht ziet vooral een grote stap voorwaarts.

"Het meten ten opzichte van 1990 is op zich ambitieuzer, maar Europa is ook simpelweg al verder met reduceren, en kan dus ook wat verder gaan. Voor de VS is het nieuwe doel een grote ambitieverhoging,"



Die is volgens Van Vuuren ook heel belangrijk voor de verdere wereld. "Zonder de VS is het klimaatakkoord van Parijs niet haalbaar. Niet alleen omdat het de grootste economie is, maar ook vanwege het indirecte effect op andere landen. Deze stap vergroot de kansen voor de doelen van het Parijsakkoord."

Helft van de reductie in derde van de tijd

En ook Yvo de Boer, voormalig hoofd van het VN-klimaatverdrag UNFCCC, noemt het een grote stap. "In termen van reductiepercentages is het doel van de EU ambitieuzer, maar de opgave van de VS is groter. Ze willen in 2050 klimaatneutraal worden - met dit plan wordt de helft van die reductie beoogd in een derde van de tijd."



De Boer vindt het wel nog van belang wat Biden binnen het klimaatverdrag wil bijdragen om arme landen te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. "Daar kampt hij met de betalingsachterstand van Trump."



In navolging van het nieuws uit de VS kondigt Japan donderdag ook een ambitieuzer klimaatdoel aan. De derde economie van de wereld wil de uitstoot in 2030 46 procent onder het niveau van 2005 brengen - bijna een verdubbeling van het oude klimaatdoel. Eerder gaf Japan al aan in 2050 klimaatneutraal te willen zijn.