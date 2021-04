De Amerikaanse president Biden zal later op donderdag een nieuw klimaatdoel aankondigen. De uitstoot van de Amerikaanse economie moet in 2030 tenminste zijn gehalveerd, ten opzichte van het niveau van 2005. De aankondiging valt samen met een klimaattop voor wereldleiders, die op initiatief van Biden wordt gehouden.

Het nieuwe Amerikaanse klimaatdoel voor 2030 is een grote ambitieverhoging ten opzichte van het beleid van Bidens voorganger Donald Trump.

Op de klimaattop zal ook de Chinese president Xi-Jinping naar verwachting een klimaatstatement geven. De beide landen hebben afgelopen week achter de schermen contact gehad over samenwerking in de strijd tegen klimaatverandering.

Woensdag bereikte ook de EU definitief akkoord over een ambitieuzer klimaatdoel voor 2030. De Europese uitstoot van broeikasgassen moet dan ten minste 55 procent lager zijn - maar met een belangrijker verschil: Europa hanteert 1990 als basisjaar, de VS 2005. Dat verkleint de Amerikaanse inspanning, omdat de Amerikaanse CO2-uitstoot tussen 1990 en 2005 is gestegen, met ongeveer 15 procent.