Vorig jaar is 4,2 miljoen hectare aan oorspronkelijk regenwoud verdwenen, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van Global Forest Watch (GFW) en de University of Maryland. Dat is een gebied ter grootte van Nederland en een toename van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal ging vorig jaar 12,2 miljoen hectare aan tropisch bos verloren.

GFW zegt dat de wereldwijde ontbossing in een "niet aflatend tempo" doorgaat. Bij de kap en het wegbranden van het oerbos is in 2020 net zoveel CO2 vrijgekomen als door 570 miljoen personenwagens geproduceerd wordt. Dat zijn ruim zeventig keer zoveel auto's als er in Nederland op de weg rijden.

In Brazilië ging met 1,7 miljoen hectare verreweg het grootste gebied aan oorspronkelijk regenwoud verloren. Ook in de Democratische Republiek Congo en Bolivia viel de ontbossing fors hoger uit, al verdween daar met respectievelijk een 500.000 en 276.900 hectare veel minder aan oerbos dan in Brazilië.

Beter gaat het in Indonesië en Maleisië, zo claimt GFW. De ontbossing in Indonesië daalde voor het vierde jaar op rij en bleef op 270.000 hectare steken. In Maleisië, waar de afgelopen twintig jaar een vijfde van het oorspronkelijke regenwoud is verdwenen, is 73.000 hectare aan oerbos gekapt.

In Zuidoost-Azië wordt de houtkap vooral gedreven door de vraag naar hout, papier en palmolie, terwijl de ontbossing in Afrika voor een belangrijk deel terug te voeren is op de behoefte aan landbouwgrond. In Zuid-Amerika speelt dat eveneens, al ging daar het meeste bos verloren door ongecontroleerde branden.