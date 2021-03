Het stralende weer zorgt dinsdagmiddag voor een recordopbrengst aan zonne-energie. Ongeveer 45 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag werd om 15.00 uur geleverd door de zon, zo zegt energie-expert Martien Visser tegen NU.nl. Voor maart is dat een absoluut record. Naast de knalblauwe hemel danken we het record aan de snelle groei van zonnepanelen.

Vorig jaar beleefde Nederland een uitzonderlijk zonnige lente. Toen werd een piekopbrengst van 40 procent bereikt, maar dat was pas in de maand april, wanneer de zon hoger staat. Bij een hogere stand van de zon produceren zonnepanelen meer stroom dan bij een lagere stand. Juni is daarom de topmaand als het gaat om het opwekken van zonne-energie.



Toch werken ook deze dinsdag de meteorologische omstandigheden goed mee. "De lucht is nu op grote hoogte nog zeer koud. Die is daardoor heel droog en dat vergroot vandaag de zonintensiteit. En de zon staat inmiddels toch ook al redelijk hoog aan de hemel", vertelt Visser.

De zon wordt steeds belangrijker in de energievoorziening

De oorzaak dat de zonnestroomrecords elk jaar gebroken worden, is de razendsnelle toename van het aantal zonnepanelen. Ieder jaar liggen er ongeveer 50 procent meer panelen dan in het jaar ervoor. Dat is te danken aan onder anderen particuliere eigenaren van daken.



Die groei zet nog wel even door, zegt Visser. "Experts verwachten dit jaar een groei van 30 procent. Volgens het Klimaatakkoord en schattingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er in 2030 ongeveer drie keer zoveel zonvermogen als nu, terwijl de vraag naar elektriciteit tot 2030 niet of nauwelijks stijgt."



Ook windenergie neemt toe, vooral door de komst van windparken op de Noordzee, waardoor ook bij stormachtig weer elk jaar nieuwe groenestroomrecords worden gebroken. De hoogste pieken worden bereikt als de felle zon en stevige wind samenvallen.

Gemiddeld dertien daldagen per jaar

Het KNMI waarschuwt dat er ook dagen met weinig zon en wind zijn. Dan kan 'energieflauwte' ontstaan. Het KNMI gaat uit van gemiddeld dertien van dergelijke dagen per jaar, die vooral in de winter vallen.



Voor zulke dagen is reservecapaciteit nodig, bijvoorbeeld in de vorm van gas- of waterstofcentrales.