Inwoners van Den Haag mogen het komende jaar een gratis boom aanvragen bij de gemeente. De gemeente wil de verstening van de hofstad tegengaan en heeft daarom dit plan van GroenLinks geadopteerd.

Met het initiatief wil de gemeente niet alleen de gemeentelijke grond groener maken, maar ook de tuin van particulieren. Ook scholen kunnen een boom aanvragen. Het is de bedoeling dat de nieuwe aanplant in het najaar wordt geleverd, meldt Omroep West.

Den Haag staat te boek als een van de versteendste en een van de dichtst bevolkte steden van Nederland. De stad telt nu 120.000 stadsbomen. Het is de bedoeling dat er voortaan jaarlijks tussen zeshonderd en duizend exemplaren bij komen.

"Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad, waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen", aldus fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks. Zo kunnen bomen helpen regenwater op te vangen en bieden zij plek aan insecten en vogels die de biodiversiteit in stand houden.

De gemeente hoopt vooral bewoners van gebieden met weinig groen, zoals Escamp, Laak of het centrum, te kunnen bewegen een boom aan te vragen. Het idee van GroenLinks lag twee jaar op de plank. Den Haag is voor zover bekend de eerste stad die op deze manier het groengehalte in de stad wil stimuleren.