Ten minste veertien mensen zijn omgekomen en zeker 170 anderen worden nog vermist na het afbreken van een stuk van een gletsjer in de Indiase Himalaya. Hierdoor ontstond zondag een verwoestende overstroming in de deelstaat Uttarakhand. Reddingsdiensten hebben tot nu toe vijftien mensen levend teruggevonden. Eerder was sprake van negen doden en 125 vermisten.

Een muur van water rolde zondagochtend door een vallei in het noorden van de Himalaya van India, waardoor bruggen, wegen en twee waterkrachtcentrales werden verwoest. "Er was een stofwolk terwijl het water voorbijging. De grond beefde als bij een aardbeving", vertelde de lokale inwoner Om Agarwal aan de Indiase tv.

De deelstaatregering van Uttarakhand zei maandag dat veertien lichamen op verschillende plaatsen zijn geborgen. Volgens lokale functionarissen werden nog 170 mensen vermist.

Zondag had de politie het aantal vermisten op meer dan tweehonderd geschat, de meesten afkomstig uit de verwoeste energiecentrales. Sommigen zaten vast in twee tunnels die door de overstromingen, modder en rotsen waren afgesneden.

66 Watermassa raast door dal heen na afbreken gletsjer in India

Honderden reddingswerkers zoeken nog in het puin

12 mensen werden zondag gered uit een van de tunnels, maar 25 tot 30 anderen zaten nog steeds vast in de tweede tunnel, vertelde de ambtenaar voor noodhulp van de staat Piyoosh Rautela aan AFP. Paramilitaire reddingswerkers moesten met touwen een heuvel afklimmen om de ingang te bereiken.

Enkele honderden reddingswerkers hebben maandag bij het eerste licht de zoektocht naar overlevenden hervat. Onder meer duikteams van het leger en de marine worden daarbij ingezet.