John Kerry, de voormalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, spreekt volgende week op 's werelds eerste 'Climate Adaptation Summit', een top voor wereldleiders specifiek over aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering. Kerry is sinds enkele dagen de officiële klimaatgezant van de Amerikaanse president Joe Biden. Ook een groot aantal regeringsleiders zal deelnemen.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat organiseert de top komende maandag in Den Haag, al zal die door de coronacrisis grotendeels online plaatsvinden. Naar verwachting zal Kerry niet fysiek zijn opwachting maken, maar online. Naast de presidenten van India en Indonesië zullen onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron deelnemen.

Ook António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), en Kristalina Georgieva, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zullen bij de top aanwezig zijn. Onderwerp van gesprek is betere financiering van de mondiale aanpak van klimaatverandering, onder andere door vergroening van banken en pensioenfondsen.

Te midden van wereldleiders zijn de ogen gericht op oudgediende Kerry

Tijdens de opening van de top zal de Chinese vicepremier Han Zheng aan het woord komen en later zal ook Kerry zich namens de nieuwe Amerikaanse regering tot de internationale klimaatgemeenschap richten. Die zal met grote aandacht uitkijken naar een koerswijziging van 's werelds grootste economie, die zich onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs. Direct na de inauguratie tekende Biden een presidentieel decreet waarmee de Verenigde Staten weer terugkeerden.

Dat is stap één in het herstel van het vertrouwen, zegt de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom tegen NU.nl. Ook Kerry erkent dat: "Het is eenvoudig voor de VS om weer aan te sluiten, maar het zal niet zo eenvoudig zijn om de geloofwaardigheid terug te krijgen."

"We zullen ambitie van elk land op aarde moeten verhogen om dit probleem op te lossen", aldus Kerry. "En mijn specifieke taak zal zijn om te helpen bij de onderhandelingen." De inmiddels 77-jarige Kerry is een van de architecten van het Parijsakkoord, dat hij in 2015 tekende met zijn kleindochter op schoot.

Patrick Verkooijen, de CEO van het Global Center on Adaptation, zegt tegen NU.nl hoopvol te zijn over recente ontwikkelingen in de wereld. "Er is momentum en het is de eerste klimaattop ooit die speciaal over adaptatie gaat - dus dat is ook voor gastland Nederland een bijzonder moment. Bovendien zitten ook de VS en China nu weer gewoon met elkaar aan tafel", aldus Verkooijen.

Hij wijst er wel op de internationale financiering van klimaatadaptatie afgelopen jaar is afgenomen, terwijl die in 2030 mogelijk al tien keer zo groot moet zijn, onder andere om de grote gevolgen van klimaatverandering in Afrika te bestrijden. "Dus de top is uiteindelijk pas een succes als die tot actie leidt, waardoor het leven van miljoenen mensen op de frontlinie van klimaatverandering daadwerkelijk verbetert. Daarvoor is niet alleen financiering nodig, maar moeten we ook beleidsprogramma's opzetten én uitvoeren."