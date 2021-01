De prijs van groene waterstof, de meest duurzame vorm van waterstof, is over tien jaar nog steeds duurder dan aardgas, meldt ABN AMRO woensdag in een rapport over groene waterstof. Het verschil wordt wel kleiner, maar nog altijd kan groene waterstof in 2030 niet goed concurreren met fossiele brandstoffen.

Waterstof kan een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Waterstof gewonnen uit aardgas of kolen is grijs. Als de CO2 die vrijkomt wordt afgevangen en opgeslagen is het blauw. Als waterstof helemaal met duurzame energie wordt gewonnen, zoals zonne- of windenergie, is het groen.

Als groene waterstof op industriële schaal wordt geproduceerd, kost in 2030 een kilo 2,19 euro. Maar om te kunnen concurreren met aardgas moet de prijs volgens onderzoekers van ABN AMRO verder dalen, naar 1,78 euro per kilo. Dat is in 2030 de verwachte prijs van aardgas, aldus de bank.

De CO2-heffingen zullen volgens de bank doorslaggevend zijn voor hoe concurrerend hernieuwbare energiebronnen zoals groene waterstof zullen worden. Zelfs bij een sterke stijging van CO2-heffingen, die volgens de bank de komende vijf jaar wel tot een duurdere aardgasprijs zullen leiden, moet de prijs van groene waterstof eerst dalen voordat een overstap naar de duurzame brandstof de moeite waard is, aldus het rapport. De heffingen moeten in 2025 gaan gelden.

Volgens de bank zorgen industriële productieprocessen, die op termijn dus wel omgevormd kunnen worden voor groene waterstof, voor ruim een derde van de CO2-uitstoot. Daarmee is dat de grootste bron van CO2-uitstoot in Nederland.