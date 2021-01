Een gebied ter grootte van ruim tien keer Nederland is tussen 2004 en 2017 ontbost, meldt het Wereld Natuur Fonds (WWF) woensdag in een rapport. Het gaat in totaal om 43 miljoen hectare natuur in Azië, Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika. Volgens het WWF zijn de tropische bossen met name verdwenen om ruimte te maken voor landbouw.

"Het is bijna niet voor te stellen dat een gebied van tien keer Nederland is kaalgekapt voor landbouw", zegt bossenexpert van het WWF Merijn van Leeuwen.

Het WWF onderscheidt 24 plekken waar bossen en natuur worden bedreigd. Negen daarvan liggen in Latijns-Amerika, acht in Afrika, zes in Azië en één in Oceanië. Het rapport gaat verder op een WWF-rapport uit 2015, toen nog elf hotspots werden vastgesteld.

Vooral in de Amazone in Brazilië en Bolivia gaat de ontbossing in rap tempo. Ook Paraguay, Argentinië, Madagascar, Sumatra (Indonesië) en het eiland Borneo (Indonesië en Maleisië) staan hoog op de lijst.

Indirect zijn Europese landen verantwoordelijk voor de ontbossing op andere continenten, stelt het WWF. Een van de belangrijkste oorzaken van de ontbossing is de vraag in het westen naar landbouwproducten zoals palmolie, soja voor veevoer en cacao. "We moeten onze boodschappen kunnen doen in de wetenschap dat hier niet voor ontbost is", aldus Van Leeuwen.

WWF wil internationale wetgeving tegen ontbossing

Om die reden pleit het WWF in het rapport voor internationale wetgeving om ontbossing aan te pakken. Ook roept de natuurorganisatie consumenten op om vaker plantaardig te eten en spoort het bedrijven aan om te verduurzamen.

Het beschermen van tropische bossen wordt gezien als noodzakelijk om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

De ontbossing heeft ook directe gevolgen voor de natuur en voor dieren. Zo is in de Amazone in Zuid-Amerika een afname van wilde dieren zichtbaar. In Indonesië en Maleisië zorgt ontbossing voor het verkleinen van de leefgebieden van bedreigde diersoorten zoals tijgers en olifanten.