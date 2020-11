De bezorgdheid van Nederlanders over klimaatverandering neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ABN AMRO. De bank voert de peiling vaker uit en ziet dat het onderwerp groter wordt. Twee op de vijf Nederlanders ervaart daarbij de coronacrisis als een 'wake-up call' voor het klimaat.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend volwassenen, en is volgens Ipsos representatief voor de gehele Nederlandse bevolking.



Corona wordt door Nederlanders ook gezien als een kans voor het klimaat. Drie kwart van de ondervraagden vindt dat we moeten proberen 'positieve effecten' van de coronacrisis op het klimaat te behouden, zoals een afname van de CO2-uitstoot door verminderd vlieg- en wegverkeer. Meer dan de helft wil daartoe het eigen reisgedrag blijvend aanpassen.

'Overheidsinvesteringen moeten twee crises in één klap slaan'

Ook een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de financiële herstelpakketten van de overheid, naast economisch herstel ook snellere verduurzaming tot doel moeten hebben: "Nu de samenleving toch opnieuw moet worden vormgegeven, vindt 56 procent van de Nederlanders dat dit het moment is om duurzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten."

De opinie sluit aan bij eerdere oproepen van experts. Om op het juiste spoor te komen met de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord zijn grote overheidsinvesteringen nodig. Aangezien die nu sowieso gaan plaatsvinden, is dat voor het klimaat een unieke, en mogelijk laatste grote kans.



Daarbij noemen experts ook voordelen voor werkgelegenheid en economische kansen, vanwege de sterke prijsdalingen van duurzame energie en batterijtechnologie. Het hogere rendement van duurzame investeringen is volgens hen een belangrijk onderscheid tussen de huidige recessie en de vorige economische crisis circa tien jaar geleden - toen overheidsinvesteringen juist leidden tot een versneld stijgende CO2-uitstoot.

Landen hebben al meer dan 10 biljoen euro staatssteun toegezegd voor economisch herstel na de coronacrisis. Met de helft van dat bedrag kunnen de mondiale klimaatdoelen van het Parijsakkoord worden gerealiseerd - door vijf jaar op rij 1 biljoen euro te investeren in duurzame energie en besparende maatregelen, bleek vorige maand uit een studie in Science.

Andere bevolkingsonderzoeken bevestigen toename bezorgdheid

In onderzoek van de Europese Commissie noemde vorig jaar 74 procent van Nederlanders klimaatverandering een 'zeer ernstig probleem'. In eerdere edities lag dat nog tussen de 60 procent en twee derde.

Ook uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek vorig jaar dat de bezorgdheid over klimaatverandering toeneemt. In 2011 stond het onderwerp op plek 10 en vorig jaar op plek 2. Gezondheid was toen de grootste zorg.