Wat is eigenlijk de klimaatimpact van het krijgen van een kind? En maakt het uit of het je eerste, tweede of vierde is? Klimaatbeleid is er niet op gericht, maar het groeiende aantal mensen op aarde is wel degelijk een medeoorzaak van de opwarming. Maar het is behoorlijk lastig om die te kwantificeren.

'800 ton CO2, per baby'. Dat is het simpelste antwoord, gevraagd naar de klimaatimpact. Een gemiddelde Nederlander stoot jaarlijks zo'n 10 ton CO2 uit. We nemen gemakshalve aan dat dat constant is, en hanteren een levensverwachting van 80 jaar.



Er valt veel op die manier van rekenen af te dingen. Als belangrijkste: zo'n schatting zegt alleen iets over één geboorte, maar niets over of de totale CO2-uitstoot stijgt of daalt. Daar wordt demografie een factor (het totale aantal mensen dus), en verschuift het antwoord juist wel naar gelang het je eerste, tweede of zevende kind is.

Hét probleem, een probleem, of geen probleem?

De impact van bevolkingsgroei - sommigen spreken liever van overbevolking - is een onderwerp waar mensen heel verschillend over denken. Het ligt ook gevoelig: bij het krijgen van een kind staat als het goed is liefde centraal, en zelfs een verlangen om zorg te dragen. Staat dat verlangen haaks op zorg dragen voor een leefbare aarde?

De twee belangrijkste feiten: mensen verhogen de CO2-concentratie van de aarde. Dit gebeurt vooral (circa 85 procent) door het verbanden van fossiele brandstoffen.

Maar welke van de twee is dan het probleem? De mens, of de brandstof? Het juiste antwoord is beide. En eigenlijk horen er nog twee factoren bij: materiële consumptie en 'energie-efficiëntie'.

“Omdat overal in de wereld een hogere welvaart wordt nagestreefd, valt eigenlijk niet goed te zeggen wat de klimaatimpact van bevolkingsgroei in arme regio's op langere termijn zal zijn.”

Klimaatprobleem is product 4 factoren, waaronder aantal mensen

De totale menselijke CO2-uitstoot is namelijk het product van die vier factoren: het aantal mensen, de gemiddelde consumptie per mens, die hoeveelheid energie die daarvoor nodig is, en de 'mix' van energiebronnen die voorziet in die energievraag.

Klimaatbeleid is in praktijk eigenlijk alleen gericht op de laatste twee, via duurzame energie en energiebesparing. Maar dat betekent niet dat de eerste twee factoren constant zijn. Bevolking en consumptie groeien beide, en drijven daarmee de CO2-uitstoot op.

Valt dan ook te zeggen hoe groot het aandeel van bevolkingsgroei in het klimaatprobleem is? Dat is een stuk lastiger, onder andere omdat het verschilt per periode. We kunnen een poging wagen er cijfers aan te hangen: tussen 1980 en 2000 groeide de wereldbevolking met 37 procent, van bijna 4,5 miljard naar meer dan 6 miljard mensen.



De mondiale CO2-uitstoot steeg over dezelfde periode met 27 procent. Minder hard dus. Dit suggereert dat bevolkingsgroei de hoofdoorzaak is van de gestegen uitstoot - en dat de consumptie per persoon zelfs iets gedaald moet zijn.



Maar dan vergeten we de andere twee factoren: 'energiemix', en energie-efficiëntie. De energiemix bleef tussen 1980 en 2000 hoofdzakelijk fossiel. Wel liep het aandeel van steenkool iets terug, waardoor de 'mix' minder CO2-intensief werd. En daarnaast steeg de energie-efficiëntie van de economie, wat ook een drukkend effect had op de uitstoot.

Zo kon tussen 1980 en 2000 zowel het totale aantal mensen stijgen, alsook de gemiddelde consumptie per mens, in lijn met de mondiaal toenemende welvaart. Het gebruik van bouwmaterialen, ertsen en biomassa steeg over dezelfde periode bijvoorbeeld met circa 45 procent - sneller dus dan de wereldbevolking.

Meeste bevolkingsgroei in landen met (nog) lage uitstoot

Maar dan hebben we nog een belangrijk aspect genegeerd: regionale verschillen. De bevolking groeit pas als vrouwen gemiddeld meer dan 2,1 kind krijgen. In de meeste landen in Europa en Oost-Azië ligt het geboortecijfer hier onder, en treedt lokaal dus ook bevolkingskrimp op. Dit zijn wel landen met hoge CO2-uitstoot.

De sterkste bevolkingsgroei vindt plaats in Afrika, waar de bevolking deze eeuw (volgens de 'medium'-schatting van de VN) groeit van 1 naar circa 4,5 miljard mensen. De gemiddelde CO2-uitstoot is daar juist het laagst. Maar aangezien overal in de wereld een hogere welvaart wordt nagestreefd, valt eigenlijk niet goed te zeggen wat de klimaatimpact van bevolkingsgroei in arme regio's op langere termijn zal zijn.

We kunnen het wel nog omdraaien. Om onder de in Parijs afgesproken 1,5 graden opwarming te blijven moet de mondiale CO2-uitstoot al in 2050 op netto nul zijn. Volgens VN-projecties zijn er in dat jaar 1,1 tot 2,8 miljard mensen meer dan nu. Een kind dat vandaag geboren wordt, waar dan ook ter wereld, heeft dus maar een fractie van de 'emissieruimte' die wijzelf hadden.



Of dat past hangt uiteindelijk ook af van die andere klimaatfactoren: hoe snel duurzame energie groeit, en of we erin slagen ons energiegebruik per persoon omlaag te krijgen. Maar bevolkingsgroei maakt die klimaatpuzzel in elk geval niet eenvoudiger.