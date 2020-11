Een gemiddelde Amerikaan stoot jaarlijks ruim 16 ton CO2 uit. Net zoveel als een Canadees of een Australiër, maar bijna twee keer zoveel als een gemiddelde Europeaan - terwijl de verschillen in welvaart veel kleiner zijn. Waarom leven Amerikanen op zo'n grote klimaatvoet? En wie stoten er eigenlijk meer uit, Republikeinen of Democraten?

In Amerika is alles groter, is een cliché dat wij ons in Nederland voorhouden. En daar zit ook wel een belangrijk deel van het antwoord in. Hoe meer je consumeert, hoe hoger je uitstoot. Dat geldt voor goederen, maar ook voor je directe energiegebruik. Zo pakken Amerikanen voor vervoer tussen staten relatief snel een vliegtuig, en juist zelden een trein. En een belangrijke factor is het aantal autokilometers maal het gewicht van die auto - en ja, auto's zijn er groter.



Op dit vlak vinden we vooral een sterk verschil met Nederland - het land van de fiets en de trein, en de relatief korte reisafstanden. Daarin speelt nog een factor mee waar we niet vaak bij stilstaan: benzineprijzen.



Nederland heeft een van 's werelds hoogste, en de VS juist een van de laagste: het is alsof je bij een tankbeurt er standaard nog twee volle tanks gratis bij krijgt. De financiële prikkel om zuiniger aan te doen ontbreekt dus. Daarnaast wordt er nauwelijks (milieu)belasting geheven.

Maar verder is de vergelijking met Nederland juist vrij zwak: onze uitstoot per inwoner ligt met 9,5 ton iets boven het EU-gemiddelde. Een Spanjaard, Zweed, Fransman of Brit kan met 5 à 6 ton toe - ongeveer een derde van de uitstoot van een Amerikaan.



Daar speelt het energiesysteem een grote rol: deze landen hebben een relatief groot aandeel duurzame energie en meer kerncentrales, waardoor de CO2-uitstoot van stroomgebruik er veel lager is.

Ten aanzien van duurzame energie liggen Nederland en de VS ongeveer gelijk: beide rond 11 procent. Nederland loopt daarmee in Europa nog steeds achter.

“Een gemiddelde inwoner van 'rode staten' als Louisiana, West-Virginia of Alaska stoot vijf keer zo veel CO2 uit als iemand uit het blauwe Californië. Iemand uit het Republikeins stemmende North Dakota en Wyoming zelfs acht tot twaalf keer zo veel.”

Maar het is ook goed om te beseffen dat het plaatje in de VS minstens zo gevarieerd is als in Europa - per regio en per individu. Als je wilt weten wie het meest uitstoot en wie het minst, hoef je niet te vragen naar politieke voorkeur, maar kun je beter vragen naar inkomen: rijke mensen stoten (doorgaans) veel meer broeikasgassen uit dan armere mensen. Ze rijden in grotere auto's, verwarmen grotere huizen, reizen meer, vliegen vaker en consumeren ook meer goederen en diensten.

Toch is er ook een verband met politieke voorkeur: als je kijkt naar de kaart van de VS, zie je dat staten met een Republikeinse meerderheid doorgaans hogere 'per capita emissies' hebben.



Een gemiddelde inwoner van 'rode staten' als Louisiana, West-Virginia of Alaska stoot bijvoorbeeld vijf keer zo veel CO2 uit als iemand uit het blauwe Californië. En een inwoner van het Republikeins stemmende North Dakota en Wyoming respectievelijk zelfs acht tot twaalf keer zo veel.

Oliestaten hebben de hoogste uitstoot

Dat terwijl het dichtbevolkte Californië de economische motor is van de VS: de staat met het hoogste bbp. De reden voor de hoge uitstoot van de Republikeinse staten ligt dan ook niet in hogere welvaart, maar in de bodem: het zijn staten die forse hoeveelheden fossiele energie produceren: olie, steenkool, schaliegas - en daarbij komt zeer veel CO2 vrij. Die uitstoot wordt verdeeld over het (relatief lage) aantal inwoners, maar is dus niet direct een product van hun leefstijl.

Zo is Amerika uiteindelijk ook niet het land met 's werelds hoogste CO2-uitstoot per inwoner. Die is nog aanzienlijk hoger in rijke Arabische oliestaten, zoals Koeweit en Qatar. De badboy van Europa? Luxemburg - bekend bij Nederlandse toeristen van de lage benzineprijzen. De uitstoot per inwoner is er even hoog als in de VS.