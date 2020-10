Vervuilde lucht was vorig jaar de doodsoorzaak van bijna een half miljoen baby's, blijkt uit het jaarlijkse State of the Global Air-rapport. Twee derde van de zuigelingen werd binnenshuis blootgesteld aan vervuilde lucht, door de verbranding van hout, houtskool of dierlijke mest, schrijft The Guardian.

Het gaat om baby's die niet ouder dan één maand werden of in de baarmoeder stierven. Vervuilde lucht zou de doodsoorzaak zijn van één op de vijf overleden baby's, aldus onderzoekers in het rapport. Zuidoost-Azië en het midden en zuiden van Afrika zouden de zwaarst getroffen gebieden zijn.

Wetenschapper Katherine Walker vertelt in gesprek met de Britse krant dat nog niet helemaal duidelijk is wat de implicaties van vervuilde lucht bij zwangerschappen zijn, maar dat "iets" de groei en het gewicht van de baby beïnvloedt. Dat kan tot complicaties na de geboorte leiden.

In 2019 kwamen in totaal 6,7 miljoen mensen om het leven als gevolg van vervuilde lucht, ruim drie keer zo veel als na het consumeren van alcohol. Langdurige blootstelling aan vervuilde lucht leidt tot onder meer een grotere kans op een hartaanval, diabetes en longkanker.

Coronapandemie had slechts tijdelijk positief effect op uitstoot

Onderzoekers verwachten dat de COVID-19-pandemie het aantal doden door vervuilde lucht mogelijk vermindert. Doordat vrijwel alle landen strenge coronamaatregelen troffen, verminderde de hoeveelheid reisbewegingen wereldwijd en nam de uitstoot af.

India, Nepal, Niger, Qatar, Nigeria, Egypte, Mauritanië, Kameroen, Bangladesh en Pakistan zouden relatief gezien de grootste hoeveelheid fijnstof in de lucht hebben, waardoor er continu sprake lijkt van smog. "In sommige landen kon men voor het eerst in jaren weer blauwe lucht en sterrenhemels aanschouwen", schrijven onderzoekers.

Het effect bleek echter tijdelijk. "Toen maatregelen weer werden versoepeld, werd de uitstoot in rap tempo vergroot en nam de hoeveelheid fijnstof weer toe."

Volgens de onderzoekers heeft de tijdelijke vermindering wél invloed op de hoeveelheid doden door vervuilde lucht. Volgend jaar wordt een kleiner aantal verwacht, maar nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot de daling is.