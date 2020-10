Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten voor 2050 nog zo'n zeven miljoen woningen in Nederland van het gas af. Een immense opgave. De komende periode belichten we inspirerende voorbeelden van groene huizenbezitters.

Het was misschien een beetje een manische actie, zeggen Desiree Pieterse en Dimmy van Zanten achteraf: twee kluskavels kopen in de voormalige nijverheidsschool in Leiden. Maar ja, dan héb je straks ook wel wat. Drie riante woonlagen en dakterras aan de rand van het centrum, met warmtelus en zonnekavel.

"Dit was de garderobe", zegt Pieterse in het ruime vertrek met hoge plafonds en enorme ramen. Een doorgebroken muur, gaten in vloer en plafond met bouwladders erdoor, plastic kuipstoelen en een klein tafeltje met een koffieapparaat en zakjes melkpoeder. Je moet er even doorheen kijken, maar straks komt hier de woonkeuken, met uitzicht op een binnentuin. Op de verdieping erboven het oude overblijflokaal: daar komt de woonkamer.

"En hier", toont Van Zanten, na het afdalen van een bouwladder naar het souterrain, "Hier komen de slaapkamers, de badkamer, de sauna en een sportruimte." Een aannemer en zijn mannen zijn bezig om met houten frames de ruimte met smalle bovenramen in kamers te verdelen.

Terug naar de stad

"Desiree is bijna fulltime bezig met dit project", vertelt haar man. Desiree glimlacht. "Ik krijg er energie van. Onze vorige huizen heb ik deels zelf verbouwd. Maar sommige dingen moet je gewoon aan een aannemer overlaten." Eigenlijk was het niet de bedoeling om in een project als dit verzeild te raken, hun huidige huis is eigenlijk net af. Maar de plek en het concept zijn uniek, vinden ze.

“Ze staan hier echt niet te klappen als ik met mijn Tesla voorrij. De mensen hier vinden het vooral heel gaaf om van niets iets te maken.” Dimmy van Zanten

Ze stuitten min of meer bij toeval op De Nijverheid, het gemeentemonument dat door het Haagse bedrijf Steenvlinder in overleg met de gemeente Leiden werd herbestemd voor gemengde bewoning: van sociale huur tot koopwoningen in verschillende prijsklassen.

"We hebben eerder in Leiden gewoond en verhuisden naar Hazerswoude-dorp. Maar Dimmy is vaak op reis voor zijn werk en ik miste de stad", zegt Pieterse. "Het concept van Steenvlinder is geweldig. Ik riep tien jaar geleden al: die oude kantoorpanden, daar moeten ze eens wat mee dóen. En dat is precies wat Steenvlinder doet: oude panden overnemen en bouwrijp maken voor bewoning. "

Financiële prikkels de goede kant op

Steenvlinder regelt de herbestemming en de randvoorwaarden met de gemeente en maakt het pand 'klusrijp'. In dit geval betekende dat onder meer de renovatie van de buitengevel, en de aanleg van warmtepompen en zonnekavels. De woningen krijgen geen aardgasaansluiting.

"Als koper krijg je financiële prikkels de goeie kant op", zegt Van Zanten. "Zo krijg je 5.000 euro korting op de koopsom als je gebruikmaakt van de zonnekavels. Dat doet dus iedereen. Jammer genoeg kunnen we maximaal veertien panelen per woning kwijt. Op ons huidige huis hebben we er 28: dat hadden we ook rondom sustainable gemaakt."

Desiree Pieterse en Dimmy van Zanten voor hun kluskavel. (Foto: privécollectie)

Gemengd publiek

Toch is De Nijverheid niet een plek voor duurzaamheidsfanaten, onderstreept Van Zanten. "Het is een heel gemengd publiek, ook qua leeftijd. Maar ze staan hier echt niet te klappen als ik met mijn Tesla voorrij. De mensen hier vinden het vooral heel gaaf om van niets iets te maken."

Dimmy en Desiree bij De Nijverheid dat wordt herbestemd. (Foto: Privécollectie)

Kennis delen

De vereniging van eigenaren is zich nog aan het organiseren, maar informeel wordt er al een hoop kennis gedeeld door de bewoners. Pieterse, lachend: "Wij zijn relatief laat ingestapt, dus wij kunnen profiteren van wat anderen al uitgezocht hebben." Wat niet wil zeggen dat de verbouwing een weg zonder hobbels zal worden. De monumentale taatsramen, bijvoorbeeld, zorgen voor wat zorgen. "De stalen kozijnen mogen niet vervangen worden, maar ze zijn niet te isoleren", stelt Van Zanten. "Komende week gaan we daarover in gesprek met Steenvlinder en de gemeente."

Linksom of rechtsom, op 1 juli moet het bewoonbaar zijn; dan moet hun huidige woning worden opgeleverd. Van Zanten: "We konden het supersnel verkopen, boven de vraagprijs. Ondank het advies van beleggingsjongens en -meisjes, dat investeren in duurzaamheid niet zou renderen, hebben we dat toch gedaan. Voor de kopers was het van groot belang dat we ons huis sustainable hebben gebouwd."