De Dutch Design Week (DDW) vindt deze week volledig online plaats vanwege de coronacrisis. NU.nl vroeg zich af in hoeverre een andere mondiale crisis - klimaatverandering - een rol speelt in de ontwerpen. Op dat vlak kan de wereld immers wel wat creativiteit gebruiken.

Op het evenement tonen meer dan 2.600 ontwerpers hun werk. De Dutch Design Week zegt zich te focussen "op ontwerpen van de toekomst", zo valt te lezen op de website.



Het thema van dit jaar is The New Intimacy. Afgelopen zomer gaven de organisatoren de volgende verklaring: "Grote maatschappelijke uitdagingen waarvan we ons al langer bewust waren, zoals klimaatverandering, ongelijkheid of armoede, zijn door de COVID-19-pandemie in een korte tijd nog verder geaccentueerd."



"Dit betekent dat we ons in versneld tempo anders zijn gaan verhouden. Ontwerpers laten zien hoe we ons in deze nieuwe werkelijkheid tot elkaar en de wereld kunnen verhouden."

De ArchaeaBot, een ontwerp voor een laatste halfnatuurlijke levensvorm op aarde. (Foto: Vanessa Graf)

De 'laatste levensvorm na klimaatverandering'

Tijdens een virtuele tour valt op dat de ontwerpers die zelf naar het klimaat verwijzen vaak een wat fatalistische kijk lijken te hebben. Zo is er een installatie die de geur van uitgestorven soorten zou moeten terugbrengen, een Taiwanees bouwconcept waarbij sloophout dat na een overstroming overblijft wordt benut en een ontwerp voor minimale kleding "voor als we niet kunnen voorkomen dat de aarde heter wordt".



Nog abstracter zijn de ArchaeaBot, een "een levensvorm na klimaatverandering" voor "het einde van de wereld", en een campagne voor interplanetaire solidariteit met Mars.

Andere ontwerpers proberen juist de aandacht te vestigen op milieuproblemen in het hier en nu. Bijvoorbeeld met een visualisatie van de watervervuiling die één weggegooide sigarettenfilter veroorzaakt. Of het simpele voorstel om een Brabants waterschap voortaan een droogteschap te noemen.

Viral Nature, een bouwmateriaal dat voor 84 procent uit organisch materiaal bestaat, als voedingsbodem voor kleine plantjes en ander leven.

Duurzame ontwerpen met concrete toepasbaarheid

Ook zijn er ontwerpers die concrete oplossingen willen aandragen. Zo zijn er enkele werken met gerecycled plastic, is er een idee voor levend tuinmeubilair en is er tijdens de Dutch Design Week bredere aandacht voor hergebruik van materialen.

Ook gevestigde namen profileren zich op het evenement met duurzaamheid. IKEA organiseert onder de noemer Virtual Greenhouse een reeks lezingen en masterclasses over duurzaam ontwerp. ProRail en de NS tonen schetsen voor een circulair treinstation in het jaar 2050. En de Technische Universiteit Eindhoven presenteert onder meer een schoen van zeewier en een zelfgemaakte elektrische auto.

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het niet nodig om op schoenen van zeewier te lopen. Desondanks laat de TU Eindhoven tijdens DDW zien dat zeewier een optie voor biobased schoenen is. Ze presenteren er ook een zelfgemaakte elektrische auto.



De samenhang in de duurzame designs is misschien niet het sterkste punt. Maar des te groter is de kans dat je een ontwerper tegenkomt die je weet te verrassen. Hier kun je zelf een tour wagen.