Er is een kans van bijna 65 procent dat 2020 de boeken in gaat als het warmste jaar dat ooit is gemeten. September was al de heetste septembermaand sinds de start van de metingen in 1880, maakt de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA donderdag bekend.

Eerder dit jaar meldde het Amerikaanse equivalent van het Nederlandse KNMI al dat 2020 op koers lag om het heetste jaar ooit te worden.

Het is op basis van de berekeningen van NOAA al zo goed als zeker dat het huidige jaar in de top tien van heetste jaren komt. 2019 was al het op een na warmste jaar ooit.

Voor de berekeningen kijkt het NOAA naar de gemiddelde temperatuur op land en naar de oppervlaktetemperatuur van de zeeën en oceanen.

Nederland gaat richting een nieuw record

Ook Nederland kan mogelijk te maken krijgen met een recordjaar, zegt Weerplaza tegen NU.nl. Dit jaar lag de gemiddelde temperatuur tot 14 oktober op 12,6 graden. Met de normaalwaardes van oktober tot december zou ons land uitkomen op 11,2 graden, wat goed is voor het op drie na warmste jaar in Nederland ooit.

"Het zou mij echter niet verbazen als de temperatuur in de komende maanden boven de normaalwaarde uitkomt. Dan komen we dichter bij een recordjaar in Nederland", aldus Leon Saris van Weerplaza. In Nederland was 2014 het warmste jaar ooit: toen was het gemiddeld 11,7 graden.

Mondiaal sneuvelde in de afgelopen maand al het record van de heetste septembermaand ooit. In de twintigste eeuw was de gemiddelde temperatuur in september 15 graden. Afgelopen maand was het gemiddeld bijna 1 graad warmer: 15,97 graden.

In Nederland was het in september ook iets warmer dan normaal, maar van een warmterecord is volgens Weerplaza geen sprake.

Koraalriffen hevig aangetast door hoge temperaturen

Australische onderzoekers publiceerden woensdag een studie waaruit blijkt dat de hoeveelheid klein, middelgroot en groot koraal van het Great Barrier Reef voor de Australische kust in zowel diep als ondiep water tussen 1996 en 2017 met meer dan 50 procent is afgenomen.

De oorzaak is de stijgende temperatuur van het zeewater door de klimaatverandering. In twintig jaar is de helft van het Great Barrier Reef in Australië afgestorven.