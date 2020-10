De Noordzee is een van de drukst bevaren en beviste zeeën op aarde, en volgens EU-richtlijnen zijn leefgebieden er in slechte staat. Dan komen er ook nog windparken bij. Die kunnen slachtoffers maken onder de vogels. Een reële zorg, zeggen ecologen tegen NU.nl. Maar op lange termijn zijn er onder water ook ecologische voordelen.

Of we het nu hebben over biomassa, kerncentrales, aardgas of windenergie - de meningen over energie lopen flink uiteen, en elke vorm heeft wel een groep felle tegenstanders. Die spelen een belangrijke rol: het benoemen van nadelen. Als je ze allemaal op een rijtje zet, is er maar een juiste conclusie: de perfecte energiebron bestaat niet - álle energievormen hebben nadelen.

Voordelen en nadelen afwegen is als vissen en vogels vergelijken

Daarom is het goed om ook de voordelen op een rijtje te krijgen, en dat geheel af te wegen. Want feit is dat we als samenleving energie nodig hebben. Windenergie heeft een paar heldere voordelen: geen uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof, het is onuitputtelijk en wordt ook steeds goedkoper.



Nadelen zijn er ook. Sommige mensen storen zich aan het uitzicht of het geluid. En omdat het niet altijd even hard waait, is het aanbod grillig. Er moeten voor windenergie dus ook investeringen worden gedaan in batterijen en andere opslagcapaciteit.

Dan is er nog een ander veelgehoord argument tegen windenergie: windturbines kunnen vogelslachtoffers veroorzaken. Een terecht punt, dat alleen vaak selectief wordt toegepast: op land vallen (aanzienlijk) meer vogelslachtoffers door gebouwen, wegverkeer, hoogspanningskabels en loslopende huiskatten.

“We veranderen met al die molens de open Noordzee in een soort bos. Dat is een omgeving die vreemd is voor zeevogels. Sommige soorten lijken daar best goed mee om te kunnen gaan, andere niet.” Mardik Leopold, zeebioloog

Hoogvliegende vogels kwetsbaar voor 'bos op zee'

Maar hoe is dat op zee? Die is vlak en open. Geven windparken er een grote verstoring - of doen ze (ook) het omgekeerde, en creëren ze juist beschermde zones, waar natuurlijk leven van kan profiteren?

Boven water is verstoring een groot risico, zegt zeebioloog Mardik Leopold, van Wageningen Universiteit. "We veranderen met al die molens de open Noordzee in een soort bos. Dat is een omgeving die vreemd is voor zeevogels. Sommige soorten lijken daar best goed mee om te kunnen gaan, andere niet. Al is het niet uitgesloten dat ze kunnen leren en zich aan de nieuwe omgeving aanpassen."



De risico's hangen ook af van het vlieggedrag van verschillende vogels, zegt Leopold. "De meeste zeevogels vliegen meestal laag over het water, dus onder de rotorhoogte van moderne windturbines. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld meeuwen en Jan van Genten en daar zijn dus de problemen te verwachten. Als straks twintigduizend turbines jaarlijks elk vijf aanvaringen veroorzaken, heb je het over honderdduizend dode vogels, rekent Leopold voor.

De onderzoeker maakte een risicokaart die kan helpen om voor vogels geschiktere en minder geschikte gebieden aan te wijzen.

Onderwaterleven kan juist profiteren van windparken

Voor het onderwaterleven is het een beetje een omgekeerd verhaal, vertelt Han Lindeboom, emeritus professor mariene ecologie aan dezelfde universiteit.



"Tijdens de aanleg van de windparken kan er door geluid en heiwerk weliswaar verstoring van zeezoogdieren als bruinvissen en zeehonden optreden, en enige schade aan bodemleven. Maar als een park eenmaal operationeel is, ontstaat eerder een rustige zone, juist omdat er geen schepen kunnen varen en er tussen de windturbines niet gevist wordt."

Ook de aanwezigheid van palen en stenen biedt extra kansen voor onderwaterleven. "Netto hebben offshore windparken hierdoor een verhogend effect op de hoeveelheid leven en de soortenrijkdom daarbinnen", zegt Lindeboom.

Grootschaliger visie op biodiversiteitsverhoging windparken mist nog

Heeft het dan nog zin om daar extra op in te zetten, bijvoorbeeld door te proberen oesterbanken te creëren tussen de turbines, of riffen voor koudwaterkoraal? Daar heeft Lindeboom twijfels bij: "Het werkt waarschijnlijk wel, maar je moet in dat geval een visie hebben voor de zeer lange termijn voor dat gebied, en daarbinnen grootschalige ecologische doelen nastreven."



"Oesterbanken aanleggen en ze weer afbreken als het windpark wordt opgeheven, daar schiet de Noordzee weinig mee op."