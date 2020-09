Met het ontstaan van de tropische storm Wilfred op vrijdag boven de Atlantische Oceaan, zijn de traditionele orkaannamen voor dit jaar opgeraakt. Het is voor het eerst sinds 2005 dat meteorologen weer over moeten stappen op het Griekse alfabet voor stormen.

Tropische storm Wilfred vormde vrijdag ten zuidwesten van Kaapverdië en maakt nu zijn opmars richting het westen. Wilfred is de 21e storm van dit seizoen en heeft daarmee de laatste letter uit het traditionele orkaanalfabet gebruikt. Afgelopen week vormden ook stormen Rene, Sally, Teddy en Vicky.

Vanaf nu gebruiken meteorologen voor de rest van het seizoen Griekse namen, zoals Alfa, Bèta en Gamma. Dit alfabet gaat alleen gelden voor stormen die ontstaan boven de Atlantische Oceaan en dus niet voor stormen elders.

Het is pas de tweede keer dat meteorologen over moeten stappen op het Griekse alfabet. Alleen in het drukke orkaanseizoen van 2005, met onder meer de verwoestende storm Katrina, gebeurde dit.

Stormseizoen duurt nog ruim twee maanden

Meteorologen hadden al de verwachting dat 2020 een erg druk stormseizoen zou gaan worden, met tussen de 19 en 25 stormen.

Het seizoen duurt nog ruim twee maanden. Afgelopen week waren er op hetzelfde moment vijf tropische stormen actief boven de Atlantische Oceaan. Dat was de eerste keer weer sinds 1971.

De stormen zorgen dit jaar met name in de Verenigde Staten voor grote overlast. Zo zorgde orkaan Sally woensdag nog voor grote wateroverlast in het zuidoosten van het land. Orkaan Laura, die in augustus aan land kwam in de VS, eiste minstens veertien doden en legde de stroom- en watervoorziening voor honderdduizenden mensen plat.

Iedere zes jaar worden de traditionele orkaannamen opnieuw gebruikt, behalve in het geval van stormen met grote gevolgen, zoals in het geval van Katrina (die nu Katia gaat heten). Ook orkaannamen Harvey en Irma uit 2017 worden niet langer gebruikt.