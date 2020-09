De laatste tropische dag van het jaar, op 15 september, is de laatste van een lange lijst opmerkelijke weerrecords en aanverwante ongebruikelijke situaties die 2020 tot nu toe met zich meebracht. Een overzichtje.

Winter 2019/2020

Met een gemiddelde temperatuur van 6,4 graden was het de op een na zachtste winter sinds de weermetingen in 1901 begonnen.

Dit is zo'n 3 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur van alle winters sinds dat jaar. De warmste winter blijft voorlopig die van 2006/2007, met een gemiddelde van 6,6 graden.

Voorjaar

Het was het zonnigste voorjaar sinds het begin van de weermetingen. In totaal werden 805 uren zon geteld, tegenover een gemiddelde van 517 uren zon (sinds 1901).

11 augustus

Het is vijf dagen op rij heter geweest dan 35 graden. Dat is nog nooit voorgekomen sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901.

18 augustus

De landelijke hittegolf is na dertien dagen ten einde. In het hele land werd dertien dagen lang minimaal 25 graden gehaald. Acht van deze dagen waren 'tropisch' en werd de 30 graden aangetikt.

23 augustus

Na achttien dagen op rij telt Nederland geen regionale hittegolven meer. In delen van Limburg, Brabant en Gelderland is de maximumtemperatuur sinds 5 augustus elke dag 25 graden of hoger geweest. Vijf dagen lang werden lokaal temperaturen van meer dan 35 graden gemeten.

13 september

De honderdste warme dag van het jaar wordt geteld, dagen waarop het kwik de 20 graden passeert. Sinds 1901 werd dit aantal pas elf keer gehaald. Zeven van deze recordjaren werden in de 21e eeuw geregistreerd.

96 Zo wapent Nederland zich tegen de hittegolf

Meer doden (vooral onder ouderen)

Tijdens de hete weken zijn honderden Nederlanders meer overleden dan normaal, meldt het CBS. Het aantal sterfgevallen lag door de hoge temperaturen zo'n 17 procent hoger in vergelijking met de weken voor de hittegolf. Het gaat vaak om eenzame ouderen.

Eikels vallen eerder van bomen

Door de warme zomers vallen eikels sinds deze eeuw bijna drie weken eerder dan vijftig jaar geleden. Een halve eeuw geleden vielen de meeste eikels van zomereiken pas in de tweede helft van september. Dit jaar was de piek al eind augustus, begin september.

Meer energie en meer airco's

De aanhoudende extreme hitte leidt tot een torenhoog energieverbruik. Essent en Eneco signaleren een energieverbruik dat meer dan 30 procent hoger ligt dan normaal. De verkoop van ventilatoren en airco's via bol.com stijgt met meer dan 3.000 procent.

Meer muggen, eerdere overlast

De eerste muggenpiek van deze zomer diende zich opvallend vroeg aan, begin juni. De muggenoverlast verdubbelde tijdens de hittegolf van augustus, van 30 naar 60 procent. De meeste muggen werden gesignaleerd in Friesland.