In de Amerikaanse staat Californië is door een reeks bosbranden een stuk natuur van recordomvang verloren gegaan. Meer dan 8.000 vierkante kilometer bos is door het vuur verwoest. Het gaat om de ver­woes­tendste natuurbranden in Californië sinds 1987.

Het record is slechts een tussenstand, want de branden woeden nog steeds hevig op tientallen plekken in de staat, melden Amerikaanse media.

De autoriteiten merken op dat het niet vaak voorkomt dat de staat al in september door zulke grote branden wordt geteisterd; normaal gesproken gebeurt dat pas in oktober en november.

Het is de verwachting dat de hittegolf de komende dagen aanhoudt. Zondag steeg het kwik naar 49 graden Celsius. Dat is nog nooit eerder gebeurd in Californië. De hete wind maakt de bestrijding van het vuur vrijwel onmogelijk.

Gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen

Gouverneur Gavin Newsom heeft maandag de noodtoestand in de staat uitgeroepen. De noodmaatregel geldt vooralsnog voor vijf grote county's, waaronder San Diego en San Bernardino.

De grootste brandhaard bij Fresno heeft in drie dagen tijd zo'n 18.000 hectare bos verwoest en vele duizenden mensen tot evacuatie gedwongen. Wegen in deze vijf county's zijn afgesloten.

Een van de branden ontstond op genderrevealparty

De eerste branden ontstonden drie weken geleden door een aantal blikseminslagen. Ruim 1,5 miljoen hectare bos is inmiddels aangetast door het vuur en meer dan tienduizend personen zijn momenteel dakloos.

Een van de grote nieuwe vuren, in de county El Dorado, is ontstaan tijdens een genderrevealparty, meldt BBC News. Tijdens het feestje - waarbij het geslacht van een ongeboren kind werd bekendgemaakt - werd een rookmachine gebruikt. Door vonken van het apparaat brak brand uit. Dit vuur heeft zich inmiddels verspreid over 3.000 hectare.